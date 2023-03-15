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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان: برامج تدريبية للطلاب لاكتساب خبرات تؤهلهم لسوق العمل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تسعى جامعة حلوان لتنظيم دورات تدريبية للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل، من خلال مركز  التطوير الوظيفي cdc ومركز اللغات بكلية الآداب والمراكز المختلفة بالجامعة ، التي تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وذلك جعلهم مؤهلين لسوق العمل.

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لـ صدى البلد بأن مشروع CAREERY يهدف إلى إتاحة فرصة للطلاب خلال فترة دراستهم لإمدادهم بالعديد من الخبرات والمعلومات التي تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج، وتزويد الشباب بالمهارات الحياتية اللازمة لتقدّمهم في المستقبل، بالإضافة إلى اكتساب المعرفة والكفاءة والخبرات، حيث أن الدورات التدريبية التي تقدمها الجامعة للطلاب عبارة عن مهارات عملية ومعرفية.

ويقدم المركز  خلال هذا الفصل الدراسي عدد من الدورات التدريبية الجديدة والمختلفة ويتم عقد ملتقيات توظيف لتأهيل الطلاب لسوق العمل ودورات لغة انجليزية، ودورات في ريادة الأعمال وفرص التقدم لمشاريع ريادة الأعمال إلى جانب عقد بعض ملتقيات للتوظيف المخصصة لبعض الكليات وورش عمل مؤهلة بحيث يستطيع الطالب كتابة وعمل سيرة ذاتية وكيفية التقدم بها من خلال الملتقى التوظيفي الذي يعقد في مارس من كل عام وينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

كما يتم عقد لقاء سفير الشباب خلال الفصل الدراسي الثاني وهو معنى بتنظيم لقاءات داخل المدارس الثانوية للتعريف بالجامعة والتخصصات المميزة لطلابها وخريجيها.

جامعة حلوان الدورات التدريبية رئيس جامعة حلوان Jobs Education

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