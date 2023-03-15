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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحفل الختامي للأسبوع المائي بقصر ثقافة الأقصر

الحفل الختامى للأسبوع
الحفل الختامى للأسبوع المائى بقصر ثقافة الأقصر .

 

تابع اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر فعاليات الحفل الختامى للأسبوع المائى بقصر ثقافة الأقصر، بحضور عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية بالمحافظة متمثلة في الأوقاف  والازهر الشريف والكنيسة والتربية والتعليم والشباب والرياضة.

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بدأ الحفل بكلمات مسئولي الهيئات ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الأقصر ثم فقرات لقصر ثقافة الأقصر وشكر لإدارة التوعية والمشاركين فى فعاليات وأنشطة الأسبوع المائى الذى أقيم بقرية الرياينة مركز أرمنت والذى تخلله العديد من الأنشطة والفعاليات. 

شملت الفعاليات طابور الصباح والإذاعة المدرسية للتوعية عن المياه وحث الأطفال على اتباع سلوكيات صحيحة في استخدامها وعدم إهدارها وكذلك ندوات توعية بالمدارس والمصالح الحكومية وتركيب القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه. 

كما تم توفير خدمات المواطنين بالقرية ومنها الإصلاح والصيانة وقراءة العدادات وأخذ عينات المياه وتحليلها عن طريق فريق المعامل المتنقلة، كما كرم رئيس شركة مياه الأقصر المشاركين في الحملة من المصالح الحكومية والهيئات وأفراد إدارة التوعية على الجهود المبذولة في الحملة.

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