الدفاع الألماني يقيل قائد القوات المسلحة.. وهذا هو الجنرال الجديد

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية عن إقالة قائد القوات المسلحة الجنرال إيبرهارد زورن ، وقامت بتعيين رئيس العمليات الداخلية الليفتانت جنرال كارستن بروير بدلاً منه.

وتولى الجنرال إيبرهارد زورن المنصب منذ أبريل 2018، ، وتم تعيين الليفتانت جنرال كارستن بروير مكانه، والذي عين في أواخر 2021 رئيسا لمجموعة خبراء تقدم استشارة للمسؤولين حول كيفية التعامل مع جائحة كورونا.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الليفتانت جنرال كارستن بروير سيتولى منصبه بداية من يوم الجمعة القادمة.

ولم تحدد وزارة الدفاع اليوم سبب التغيير الذي يأتي فيما تتحرك ألمانيا لتحديث جيشها وتطوير معداتها.

وقائد الأركان العسكرية مسؤول عن التخطيط العملي والاستراتيجي وقيادة مهام الجيش وهو أبرز مستشار عسكري للحكومة.

ومن جانبه، علق قائد القوات المسلحة الألمانية السابق إيبرهارد زورن خلال زيارة إلى إستونيا اليوم، إن إقالته قرار سياسي واضح وأن لا يوجد لديه أعتراض أو مشكلة على هذا القرار، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية.

وتابع "عندما تكون هناك بداية جديدة، يصبح من المفيد للغاية البدء بوجوه جديدة".