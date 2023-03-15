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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضرب الحبيب زي أكل الزبيب.. زوجات يضربن أزواجهن في مهرجان بالهند

مهرجان هولي بالهند
مهرجان هولي بالهند

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن مهرجان هولي في الهند، وهو المهرجان الذي تقوم فيه الزوجة بضرب أزواجهن في أجواء احتفالية.

 

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وأوضح التقرير أن  ملايين الهنود يخرجون في الشوارع في هذا التوقيت من كل عام للاحتفال بانتهاء فصل الشتاء  واستقبال فصل الربيع .

 

 وتابع التقرير أن المهرجان يتضمن فعاليات كثيرة منها أجواء موسيقية ورشق  بالألوان والمعارك المائية .

 

وأكمل التقرير أنه يتم الاحتفال بمهرجان هولي الهند وهو أكثر مهرجانات الربيع شهرة وتمتد الاحتفالات فيه لأسبوعين متواصلين، ومن الطقوس الغريبة هي احتفالات ضرب الرجال على رؤوسهم من قبل زوجاتهم .


ولفت التقرير إلى أن  مهرجان هولي  يكون حزينا على فئة الأرامل في الهند لأنهم فقدوا ازواجهن ولا يحتفلون مع أحد .

 

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