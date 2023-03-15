ضرب الحبيب زي أكل الزبيب.. زوجات يضربن أزواجهن في مهرجان بالهند

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن مهرجان هولي في الهند، وهو المهرجان الذي تقوم فيه الزوجة بضرب أزواجهن في أجواء احتفالية.

وأوضح التقرير أن ملايين الهنود يخرجون في الشوارع في هذا التوقيت من كل عام للاحتفال بانتهاء فصل الشتاء واستقبال فصل الربيع .

وتابع التقرير أن المهرجان يتضمن فعاليات كثيرة منها أجواء موسيقية ورشق بالألوان والمعارك المائية .

وأكمل التقرير أنه يتم الاحتفال بمهرجان هولي الهند وهو أكثر مهرجانات الربيع شهرة وتمتد الاحتفالات فيه لأسبوعين متواصلين، ومن الطقوس الغريبة هي احتفالات ضرب الرجال على رؤوسهم من قبل زوجاتهم .



ولفت التقرير إلى أن مهرجان هولي يكون حزينا على فئة الأرامل في الهند لأنهم فقدوا ازواجهن ولا يحتفلون مع أحد .