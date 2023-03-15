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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من تركيا بشأن زلزال قوي في قيصري.. ومخاوف من كارثة

زلزال تركيا
زلزال تركيا

حذرت غرفة المهندسين والمعماريين في تركيا، اليوم الأربعاء، من وقوع زلزال قوي في قيصري ، مشيرة إلي أنه سيتسبب في دمار كبير.

وزاد القلق من حقيقة أن عدد كبير من المباني تضررت بسبب الزلازل الأخيرة في قيصري.

المباني التي ستتضرر أو تدمر في الزلازل المحتملة

وقال رئيس فرع قيصري لغرفة المهندسين والمعماريين، سليمان فارول، “لوحظ أن هناك صدوع نشطة في قيصري وأن صدع إرجييس تسبب في زلزال بقوة 8.0 درجات في الماضي. في التقرير الذي تم إعداده حول قيصري، تم استخدام التعبيرات الحرجة أثناء إعطاء معلومات حول المباني التي ستتضرر أو تدمر في الزلازل المحتملة التي ستتراوح قوتها من 6.0 و 6.8 ريختر”.

واضاف: “يوم الاثنين، 6 فبراير 2023، وقع زلزالان بقوة 7.7 درجة في منطقة بازارجيك في كهرمان مرعش، ثم بقوة 7.6 درجة في منطقة البستان. في الزلزال الذي ضرب 11 مقاطعة، دمرت العديد من المباني أو لحقت بها أضرار جسيمة. ونتيجة لكلا الزلزالين، فقد الآلاف من مواطنينا حياتهم وأصيبوا. مباشرة بعد الزلازل ، عقد مجلس التنسيق الإقليمي اجتماعه الأول مع جدول أعمال الدعوة العاجلة للتضامن، وتم العمل لتلبية الاحتياجات الملحة لمواطنينا في منطقة الزلزال، مثل المأوى الآمن، والأدوية، والملابس  والغذاء، والتدفئة''.

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وقال فارول إن “قيصري تضررت من الزلازل، بناءً على علم مكتب محافظنا، تم إجراء الدراسات اللازمة لإبلاغ بلدياتنا والجمهور من خلال وسائل الإعلام. أكمل كادرنا الفني التابع لغرفة المهندسين الميكانيكيين ضوابط المصاعد مجانًا بناءً على طلبات المواطنين. تم توفير الدعم الفني والبنية التحتية الضروري من قبل جمعيتنا لدراسات تقييم الأضرار التي أجرتها المديرية الإقليمية للبيئة والتحضر”.

وأضاف: “ أصبحت الزلازل التي تعرضت لها قيصري مركز الزلازل من خلال تجاوز الشعور بالزلازل في المقاطعات المجاورة. اجتمعت غرفة المهندسين المدنيين، وغرفة المهندسين الجيولوجيين، وغرفة المهندسين الجيوفيزيائيين وغرفة مخططي المدن، و 14 غرفة مهنية تابعة لـ غرفة المهندسين والمعماريين، وغرفة قيصري للطب، وغرفة الأطباء البيطريين وغرفة الصيادلة معًا. إنشاء تقرير زلزال قيصري، وقدم معلومات حول تقرير زلزال قيصري”.

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