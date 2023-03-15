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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن يضغط على أبي أحمد لمحاسبة المتورطين في الجرائم الإنسانية بتيجراي

بلينكن
بلينكن

ضغط وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم الأربعاء، على رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بشأن المساءلة عن الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها جميع الأطراف على مدار سنوات الصراع في شمال إثيوبيا.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، التقى بلينكن بأبي أحمد لنحو ساعتين ونصف الساعة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي الأولى للبلاد بصفته أكبر دبلوماسي أمريكي.

وتأتي زيارة بلينكن إلى إثيوبيا بعد أشهر من توصل طرفي النزاع الرئيسيين (الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير تيجراي الشعبية) إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار، والذي يهدف إلى إنهاء النزاع الذي تسبب في كارثة إنسانية وأدى إلى انقسام كبير في البلاد. 

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية قبل الرحلة، التي تشمل أيضًا زيارة إلى النيجر، إن الولايات المتحدة تتطلع إلى "إعادة تشكيل علاقتنا مع إثيوبيا" في أعقاب الصراع.

وأضاف المسؤول "لوضع هذه العلاقة في مسار متقدم، سنظل بحاجة إلى خطوات من جانب إثيوبيا للمساعدة في كسر دائرة العنف السياسي العرقي الذي أعاد البلاد إلى الوراء لعقود عديدة.

وفي اجتماعهما اليوم الأربعاء، ناقش بلينكين وأبي "التقدم الكبير في تنفيذ" اتفاق وقف الهجمات، بما في ذلك "تحسين وصول المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية"، وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها.

وجاء في البيان أن الاثنين "ناقشا أهمية المساءلة عن الفظائع التي ارتكبتها جميع الأطراف خلال النزاع" و "الحاجة إلى عملية شاملة وشاملة للعدالة الانتقالية".

أبي أحمد وزير الخارجية الامريكي أديس أبابا اثيوبيا رئيس الوزراء الإثيوبي

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بلينكن يضغط على أبي أحمد لمحاسبة المتورطين في الجرائم الإنسانية بتيجراي

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