عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن تفرض عقوبات على ثلاثة أفراد في البوسنة والهرسك بتهم فساد

صدى البلد

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، فرض عقوبات على ثلاثة أفراد في البوسنة والهرسك بتهم فساد والاضطلاع بأنشطة مزعزعة للاستقرار ونشر المخدرات.

وأوضح الوزير الأمريكي -بحسب ما جاء على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم "الأربعاء"- أنه في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة دعم الإصلاح في البوسنة والهرسك، فإنها تدعم أيضا مساءلة أولئك الذين يقوضون المؤسسات الديمقراطية ويعملون على "الترويج لأجندتهم" من أجل تحقيق مكاسب سياسية وشخصية على حساب السلام والاستقرار في غرب البلقان.

وأكد أن الأحزاب السياسية تعمل على "تقويض" المؤسسات الديمقراطية في البوسنة والهرسك، موضحا أن الأحزاب السياسية "قامت بتسليح مؤسسات العدالة والقطاع الأمني الرئيسية لإساءة استخدام الموارد من أجل دعم الأهداف السياسية وحماية المنظمات الإجرامية التي ترتبط بها".

وقال بلينكن إن واشنطن تلتزم بمكافحة الفساد المستشري والتهديدات لسلطة دولة البوسنة والهرسك وانتشار المخدرات غير المشروعة والجريمة المنظمة، التي تعد أمورا تهدد بشكل جماعي المسار الأوروبي الأطلسي للبوسنة والهرسك.

وزير الخارجية الامريكي بلينكن البوسنة والهرسك الوزير الأمريكي الولايات المتحدة المؤسسات الديمقراطية في البوسنة والهرسك المسار الأوروبي الأطلسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استنى متبعش.. تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم بمصر

صور فاضحة لأمي على تليفون جوزي.. شابة أمام محكمة الأسرة: بيخونوني وأنا نايمة على وداني

رأسه بـ قرنين .. سبب مفاجئ لـ وفاة يمني عمره 140 عامًا

تحذير من وضع الفول فى كيس بلاستيك

عايزني أجيبله واحدة | قعدة شرب حشيش وآيس تنتهي بجريمة في أكتوبر

رسالة سرية في حقيبة الملكة رانيا في زفاف ابنتها

أزمة جديدة تلاحق كهربا.. تفاصيل

نداء عاجل من الأردن إلى السعودية.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

الإفتاء: تصوير الأفعال الفاضحة ونشرها على السوشيال ميديا حرام شرعا ومجرم قانونا

أسوأ الكوابيس.. الرئيس الإسرائيلي يحذر من حرب أهلية بالبلاد

أحمد موسى: فخور بافتتاح الرئيس السيسي مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية

7500 وحدة جاهزة للتسليم.. سكن لكل المصريين أول كمبوند داخل المدن بالمنيا الجديدة

خالد ميري: نجاح جهود الإفراج عن أحمد فايز عبدالمجيد عبدالحفيظ

دوري أبطال أوروبا.. أوسيمين يقود تشكيل نابولي أمام آينتراخت فرانكفورت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك جذاب.. المطربة وعد تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

بعد تصدرها التريند بسبب رمضان .. صور وضعت ليلى علوي في مأزق

مشروب رمضان.. طريقة تحضير الكركدية بالخطوات

باروكة من الألماس.. أحلام الشامسي تثير الجدل بظهورها| شاهد

فيديو

عاجل..خبير يتوقع وقوع زلزال مدمر في اسرائيل ورسالة صادمة من العالم الهولندي

احذر الحج بهذه الطريقة | غرامة 3 ملايين جنيه

«اتجوز سوسن بدر صديقة والدته».. من هو نجل ناهد فريد شوقي؟ «فيديوجراف»

تغطية خاصة لـ القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ