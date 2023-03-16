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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي .. حظك اليوم الخميس 16 مارس 2023: اتخذ قرارات حكيمة

برج الجدي وحظك اليوم
برج الجدي وحظك اليوم

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يشتهر بالقوة والقدرة على إنجاز أكثر من مهمة في آن واحد، يسئ فهمه في بعض الاحيان لكنه يستطيع الدفاع عن نفسه.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الخميس 16 مارس 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

برج الجدي وحظك اليوم الخميس 16 مارس 2023

تقول توقعات الأبراج اليومية قد يكون لديك رصيد مصرفي ممتلئ، حاول اتخاذ بعض القرارات الحكيمة إذا كنت تخطط لاستثمار أموالك اليوم، قد تفتح قدراتك مجالات وظيفية جديدة، قد يكون أداؤك أفضل في العمل وقد يعزز ثقتك بنفسك، قد يؤتي عملك الجاد ثماره وقد يقدم لك كبار السن نطاقًا أفضل.

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا

قد تكون أكثر تركيزًا وقلقًا بشأن النمو الوظيفي، يمكنك التغلب على العقبات والتحديات بسهولة، قد تظهر فرص عمل أو أعمال جديدة.

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

قد يكون يومًا محمومًا جدًا وقد تشعر بالتعب في نهاية اليوم، قد تتوق ربات البيوت إلى التغيير ويخططن لرحلة إلى مكان ديني.

برج الجدي وحظك اليوم عاطفياً

الجدال مع شريك الحب قد يخلق مشاكل في العلاقة اليوم، لذا حافظ على هدوئك، اليوم ليس جيدًا لحياتك العاطفية ، لذلك لا تضع أي خطة مسائية.

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

قد تكون قلقًا بشأن صحة أحد كبار السن في المنزل، قد يفكر الأطفال في متابعة شغفهم أو بدء شيء جديد لكسب المال.

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