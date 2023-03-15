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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار التموين الأسبق: الدولة لم تفقد الامتيازات بعد الخروج من اتفاقية الحبوب

اتفاقية الحبوب
اتفاقية الحبوب

أكد الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق، أن الأمم المتحدة أقرت اتفاقية أممية للحبوب منذ عام 94 بهدف إضافة وتشجيع التعاون بين الدول ومن ثم تبادل المعلومات لضبط اسواق الحبوب العالمية، وتشمل 5 حبوب رئيسية القمح والأرز والذرة والشوفان والشعير.

وأضاف "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الأربعاء، أن مصر من أوائل الدول التي انضمت لهذه الاتفاقية، منوهًا بأننا لدينا ضمانات للعودة للاتفاقية بعد الانسحاب، ولم نفتقد أي امتيازات من الخروج.

وأكد أنه بعد انسحاب مصر كان هناك شعور بالخوف من إدارة المعاهدة من انسحاب دول إفريقية وعربية أخرى، كما أنهم يخشون من أن الدول تحزوا خطوات مصر، موضحا أن قرار مصر بخروجها من اتفاقية معاهد الحبوب كان بسبب أن هذه الاتفاقية لم تساعد الدول الضعيفة لكنها لحماية مصالح الدول الغربية، ومصر عرضت استيائها من غلاء الأسعار، وأصبحنا نستورد بـ30 مليار دولار.

تبادل المعلومات

وتابع: "مصر استفادت من اتفاقية الحبوب في تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالحبوب فقط، وخروجنا من الاتفاقية بسبب وجود الأزمات في الحبوب، بدون أي تدخل من الاتفاقية والمعاهدة للوصول إلى الحل أو تخفيف تحديات الأزمة، كما نأمل أن يكون له دور في ضبط الأسواق العالمية، وعدم تضاعف ورفع أسعار الحبوب".
 

الأمم المتحدة وزير التموين إبراهيم عيسى الاعلام حبوب أرز

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