شاهد .. مقتل العشرات في سيول اجتاحت مناطق منكوبة من زلزال تركيا

تداولت وسائل إعلام محلية في تركيا لقطات مصورة توثق السيول والفيضانات التي اجتاحت تركيا مؤخرًا خاصة المناطق المنكوبة من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد مطلع الشهر الماضي.

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مصرع 14 شخصًا جراء السيول والفيضانات المدمرة، حيث قال في مؤتمر صحفي عقده في ولاية شانلي أورفة، الأربعاء، مع وزيري الخزانة والمالية نور الدين نباتي، والزراعة والغابات وحيد كيريشجي، إن المنطقة المتضررة من كارثة الزلازل في 6 فبراير الماضي، شهدت أمطارا غزيرة بدءا من صباح الثلاثاء.

تحذير

وأشار إلى أن غزارة الأمطار ازدادت فجر الأربعاء في ولايات شانلي أورفة وأدي يامان وملاطية، ما أدى إلى حدوث سيول وفيضانات، وفقما نقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وكشف صويلو عن أن الكارثة أسفرت عن وفاة 12 شخصا في شانلي أورفة، واثنين في أدي يامان، وأن أعمال البحث مستمرة عن 5 مفقودين.

وأجلت السلطات العديد من الأشخاص من مخيم غمرته مياه الفيضانات في شانلي أورفة، حيث كان الناجون من الزلزال يحتمون في الخيام.

وأظهرت مقاطع الفيديو، السيول التي أدت إلى انجراف التربة والمركبات، والأضرار المادية الكبيرة بالأبنية والمحلات التجارية.