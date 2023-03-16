عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف حقيقة استغناء الأهلي عن علي معلول

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة استغناء النادي الأهلي عن اللاعب علي معلول، عبر برنامجه على اون تايم سبورت.

وقال: “أمر عجيب جداً انتشار اخبار عن بيع علي معلول لكبر سنه وارتفاع اجره".

وأوضح أن مصدر داخل النادي أكد أن علي معلول أحد رموز الأهلي بيمثل روح الفريق وله دور كبير وحاسم خلال السنوات الاخيرة.

txt

بعد خماسية صن داونز | كولر يبحث عن بديل لـ علي معلول بالأهلي

ويستعد الأهلي لمباراة القطن الكاميروني التي تقام يوم الجمعة المقبل بمدينة جاروا، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد بدأت البرنامج الطبي قبل السفر إلى جنوب إفريقيا، تجنبًا لحدوث أي عدوى طبية لأي فرد من المتواجدين مع الفريق خلال رحلتي جنوب إفريقيا والكاميرون.

https://fb.watch/jh_w0aN3Wk/?mibextid=qC1gEa

ابطال افريقيا النادي الأهلي الأهلى الإعلامي أحمد شوبير مباراة القطن الكاميروني علي معلول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استنى متبعش.. تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم بمصر

صور فاضحة لأمي على تليفون جوزي.. شابة أمام محكمة الأسرة: بيخونوني وأنا نايمة على وداني

رأسه بـ قرنين .. سبب مفاجئ لـ وفاة يمني عمره 140 عامًا

اختفاء 2.5 طن يورانيوم طبيعي من ليبيا.. أحمد موسى: خبر هيقلب الدنيا

15 % زيادة على المرتبات والمعاشات من أول أبريل.. اعرف هتزيد كام

زوجة نجم الإسماعيلي تأسر القلوب بأناقتها .. شاهد

عايزني أجيبله واحدة | قعدة شرب حشيش وآيس تنتهي بجريمة في أكتوبر

القبض على سارقي فيلا اللاعب محمد صلاح بالتجمع

ترشيحاتنا

رغم اعتزاله دولياً .. شوبير يوضح موقف فيتوريا بضم عبد الله السعيد للمنتخب

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن عقوبة كهربا

استنى شوية.. تحرك جديد بسعر الذهب اليوم الخميس في مصر

وول ستريت جورنال: مجموعة الدول السبع تعتزم إبقاء سعر النفط الروسي

شوبير يكشف حقيقة استغناء الأهلي عن علي معلول

بثلاثية نظيفة|نابولي يتأهل إلى ربع نهائي أبطال أوروبا على حساب آينتراخت فرانكفورت الألماني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2023| كل ما تريد معرفته عن "كشف مستعجل".. قصة كوميدية ومنصة واحدة للعرض

الزمالك وموسيماني.. القصة الكاملة لعودة "الموس" وحقيقة المفاوضات بين الجانبين

بـ لوك جذاب.. المطربة وعد تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

بعد تصدرها التريند بسبب رمضان .. صور وضعت ليلى علوي في مأزق

فيديو

تصدر التريند من أولها.. تفاصيل مسلسل محمد رمضان جعفر العمدة.. وقنوات العرض/فيديوجراف

عاجل..خبير يتوقع وقوع زلزال مدمر في اسرائيل ورسالة صادمة من العالم الهولندي

احذر الحج بهذه الطريقة | غرامة 3 ملايين جنيه

«اتجوز سوسن بدر صديقة والدته».. من هو نجل ناهد فريد شوقي؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ