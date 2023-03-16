شوبير يكشف حقيقة استغناء الأهلي عن علي معلول

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة استغناء النادي الأهلي عن اللاعب علي معلول، عبر برنامجه على اون تايم سبورت.

وقال: “أمر عجيب جداً انتشار اخبار عن بيع علي معلول لكبر سنه وارتفاع اجره".

وأوضح أن مصدر داخل النادي أكد أن علي معلول أحد رموز الأهلي بيمثل روح الفريق وله دور كبير وحاسم خلال السنوات الاخيرة.

ويستعد الأهلي لمباراة القطن الكاميروني التي تقام يوم الجمعة المقبل بمدينة جاروا، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد بدأت البرنامج الطبي قبل السفر إلى جنوب إفريقيا، تجنبًا لحدوث أي عدوى طبية لأي فرد من المتواجدين مع الفريق خلال رحلتي جنوب إفريقيا والكاميرون.

https://fb.watch/jh_w0aN3Wk/?mibextid=qC1gEa