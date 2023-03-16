البطل أحمد الجندى يدخل التاريخ ويتوج بذهبية العالم

قال اللاعب أحمد الجندى اللاعب المتوج بذهبية العالم، أنه حصل على 1512 نقطة، حيث إن نظام اللعبة 5 ألعاب منهم السباحة والفروسية والجرى والرماية وسلاح المبارزة بالسيف وكل لعبة بها النقط الخاصة بها.



وأكد اللاعب أحمد الجندى المتوج بذهبية العالم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، على قناة الأولى أن الفروسية في الخماسى الحديث يشمل قيامنا بالتسخين مع الحصان ثلث ساعات فقط قبل مسابقة الفروسية والصعوبة في اللعبة أننا لم نتدرب على الحصان قبلها بأيام وجديد علينا ويعتمد الأمر على التوفيق بشكل كبير .

واضاف اللاعب المتوج بذهبية العالم في الخماسى الحديث، أن شقيقه محمد بدأ مؤخرا في لعبة الخماسى الحديث واستطاع الفوز ببطولة العالم في الخماسى الحديث ليكون أصغر لاعب يفوز بالجائزة.



