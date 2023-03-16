هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها الـ 51 بإطلالة جريئة| شاهد

احتفلت الفنانة هيفاء وهبي، بعيد ميلادها ال 51 عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت هيفاء في جلسة تصوير مميزة، بتورتة عيد ميلادها وملابس غريبة، وهنأها الجمهور خلال التعليقات.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مقطع فيديو ، للفنانة هيفاء وهبى وهى ترقص مع والدتها احتفالا بعيد ميلادها.

وظهرت هيفاء وهبي، في الفيديو برفقة والدتها وهما ترقصان فى حفل عيد ميلادها، وهو ما لقى اعجاب الجمهور وجاءت تعليقاتهم عبارة عن تهنئة بعيد ميلادها.

كما علق بعض من محبى هيفاء وهبي على ظهور والدتها في الفيديو ومدى الشبه الكبير الذى يجمع بينهما والذي كان أيضا حديث السوشيال ميديا.