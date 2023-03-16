عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها الـ 51 بإطلالة جريئة| شاهد

صدى البلد

احتفلت الفنانة هيفاء وهبي، بعيد ميلادها ال 51 عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت هيفاء في جلسة تصوير مميزة، بتورتة عيد ميلادها وملابس غريبة، وهنأها الجمهور خلال التعليقات. 

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مقطع فيديو ، للفنانة هيفاء وهبى وهى ترقص مع والدتها احتفالا بعيد ميلادها. 

 

وظهرت هيفاء وهبي، في الفيديو برفقة والدتها وهما ترقصان فى حفل عيد ميلادها، وهو ما لقى اعجاب الجمهور وجاءت تعليقاتهم عبارة عن تهنئة بعيد ميلادها. 

 

كما علق بعض من محبى هيفاء وهبي على ظهور والدتها في الفيديو ومدى الشبه الكبير الذى يجمع بينهما والذي كان أيضا حديث السوشيال ميديا. 

هيفاء وهبي اطلاله جريئه الفنانة هيفاء وهبي تهنئة بعيد ميلادها جلسة تصوير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استنى متبعش.. تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم بمصر

رأسه بـ قرنين .. سبب مفاجئ لـ وفاة يمني عمره 140 عامًا

صور فاضحة لأمي على تليفون جوزي.. شابة أمام محكمة الأسرة: بيخونوني وأنا نايمة على وداني

اختفاء 2.5 طن يورانيوم طبيعي من ليبيا.. أحمد موسى: خبر هيقلب الدنيا

15 % زيادة على المرتبات والمعاشات من أول أبريل.. اعرف هتزيد كام

زوجة نجم الإسماعيلي تأسر القلوب بأناقتها .. شاهد

بدأ في تسويقه .. نجم الأهلي يقترب من الرحيل رسميًا

كولر يصدم الأهلي ويرفض طلب إدارة النادي

ترشيحاتنا

احذر التعامل معهم .. هذه الأبراج الأكثر غرورا وتباهيا بأنفسهم

سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 16 مارس 2023

36 ساعة تحت الأنقاض .. شاب تركي يقرر عقد قرانه في نفس مكان وقوع الزلزال

شوارع نتنة بأكياس الزبالة.. الفئران تغزو باريس وسط إضراب لجامعي القمامة

جيش كوريا الجنوبية يعلن حالة التأهب بعد إطلاق صاروخ من بيونج يانج

أحمد الخطيب: مصر أفضل دولة بالعالم في تصدير الموالح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول القهوة يحميك من مرض شائع

طريقة عمل قدرة قادر سريعة| مذاق لا يقاوم

ماذا يحدث لجسمك عند شرب فنجان من القهوة يوميا؟.. تأثيرات صادمة

بفستان لافت.. أحلام تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

تصدر التريند من أولها.. تفاصيل مسلسل محمد رمضان جعفر العمدة.. وقنوات العرض/فيديوجراف

عاجل..خبير يتوقع وقوع زلزال مدمر في اسرائيل ورسالة صادمة من العالم الهولندي

احذر الحج بهذه الطريقة | غرامة 3 ملايين جنيه

«اتجوز سوسن بدر صديقة والدته».. من هو نجل ناهد فريد شوقي؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ