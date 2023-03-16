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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر وبولندا تؤكدان: حل الدولتين السبيل الوحيد للقضاء على النزاع بين فلسطين وإسرائيل

صدى البلد

 شددت الجزائر وبولندا، على حاجة المجتمع الدولي للعمل من أجل تعزيز حل الدولتين كسبيل وحيد قادر على حل النزاع بين فلسطين وإسرائيل بشكل مستدام، وضمان السلم والأمن في كافة أرجاء منطقة الشرق الأوسط .


جاء ذلك خلال انعقاد الدورة السادسة للمشاورات السياسية الجزائرية- البولندية بالجزائر العاصمة، والتي ترأس أعمالها الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، عمار بلاني، مناصفة مع نائب وزير الشؤون الخارجية البولندي المكلف بسياسة التطوير وأفريقيا و الشرق الأوسط، باول جابلونسكي.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الطرفان استعرضا واقع العلاقات الثنائية في مجملها وآفاق تطويرها على ضوء الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي باشرتها الجزائر والتحولات الجيوسياسية الحالية.


وأضافت الوزارة، في بيانها، أن المحادثات المثمرة و المعمقة انعكست على مستوى الحوار السياسي الثنائي الممتاز الذي يرتكز على الصداقة و الاحترام المتبادل وإرادة حقيقية من الطرفين لتعزيز الشراكة الاقتصادية و التجارية بين الجزائر وبولندا.


واتفق الطرفان على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والطاقة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة في ظل الفرص والامتيازات التي يوفرها القانون الجزائري الجديد للاستثمار فيما يتعلق بالاستقرار القانوني والشفافية وتسهيل الإجراءات الإدارية والضريبية.


كما ناقش الطرفان المسائل السياسية و الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الوضع في ليبيا و منطقة الساحل و الشرق الأدنى والعملية الروسية في أوكرانيا.


وبخصوص النزاع في الشرق الأوسط، شدد الطرفان على حاجة المجتمع الدولي للعمل من أجل تعزيز حل الدولتين، والذي يظل السبيل الوحيد القادر على حل النزاع بين فلسطين والكيان الصهيوني بشكل مستدام، وضمان السلم والأمن في كافة أرجاء المنطقة".

الجزائر بولندا حل الدولتين فلسطين إسرائيل الشرق الاوسط

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