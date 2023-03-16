ورش فنية وندوات ومحاضرات.. قافلة الثقافة للجميع في مدرسة بحر البقر

واصلت القافلة الثقافية بمدارس جنوب بورسعيد التعليمية، تقديم باقة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية، بإقامة ورش فنية وندوات ومحاضرات؛ فى إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، بالاهتمام ببناء الإنسان، وخاصة فى المناطق المحرومة ثقافيا لتحقيق أهداف العدالة الثقافية، ومع التأكيد على التعاون مع كافة قطاعات الدولة المعنية بذات الشأن ومنها المدارس.

وأقيمت محاضرة بمدرسة بحر البقر، عن “دور الشباب في تنمية المجتمع” بمدرسة سليمان وهدان الأساسية المشتركة بإدارة محمد حميد وكيل المدرسة، ألقتها إسراء العربى وتحدثت خلالها عن أن للشباب دور كبير ومهم في تنمية المجتمع والمحافظة عليه.

وأعقب المحاضرة، ورشة أشغال فنية، حيث قام الأطفال بتصميم فانوس رمضان من الفوم، إضافة إلى ورشة رسوم للأطفال على الورق، ورسم على الوجه وسط مشاركة كبيرة من طلاب المدرسة الذين حرصوا على المشاركة، وأبدعوا في الورش الفنية بتقديم أعمال مميزة.

كما تم إعداد ورشة حكى بعنوان "اعرف بلدك"، وتلاها فقرة اكتشاف المواهب وفى ختام الفعاليات تم التقاط الصور التذكارية وسط فرحة الطلاب.

الجدير بالذكر أن برنامج القوافل الثقافية جاء في سياق برنامج شامل للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، يقام في جميع الفروع الثقافية التابعة لها بهدف وصول المنتج الثقافى لجميع طوائف المجتمع لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية واكتشاف المواهب الفنية والادبية ضمن برنامج إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة بورسعيد بإدارة د. جيهان الملكي.