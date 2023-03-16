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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خروج قطار محمل بمواد خطرة عن مساره بولاية أريزونا في أمريكا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت  صحيفة "نيويورك تايمز"الأمريكية بأن هناك قطار شحن يحمل مواد خطرة خرج عن القضبان بغرب ولاية أريزونا الأميركية مساء في وقت متأخر من مساء أمس يوم الأربعاء.

وأفادت الصحيفة أنه لم ترد أي تقارير بعد عن أي تسرب للمواد الخطرة عقب الحادث الذي وقع في مقاطعة موهافي بالقرب من الحدود مع كاليفورنيا ونيفادا.

وتم إخطار مجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي  وهيئة السكة الحديد الأمريكية ويقومان بالتحقيق في الأمر.
وأفادت قناة "فوكس 10" بأن السلطات الأمريكية أبلغت المجلس الوطني لسلامة النقل الأميركي وشركة (بي.إن.إس.إف) للسكك الحديدية بالحادث ويحققان في الوقت الحالي.

ويذكر أن في فبراير الماضي، تسبب خروج قطار شحن عن القضبان في تسرب أكثر من مليون جالون من المواد الخطرة والملوثات في المنطقة المحيطة بمدينة "إيست بلاستاين" بأوهايو، مما دفع الولاية لرفع دعوى قضائية والمجلس الوطني لسلامة النقل لإجراء التحقيقات اللازمة.
 

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