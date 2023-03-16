تحذير عاجل من الأرصاد ومفاجأة بشأن سعر الذهب والدولار اليوم.. أخبار تهمك

نشر قسم التوك شو بـ موقع صدى البلد، اليوم الخميس 16 مارس 2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، ويأتي في مقدمتها أسعار الذهب، وآخر تحديثات الدولار والعملات الأجنبية والعربية، و وحالة الطقس، و أسعار الخضروات و الفاكهة ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.



عرض برنامج “8 الصبح” المذاع على فضائية dmc، تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الخميس 16 مارس 2023.

وتشهد الأسعار اليوم انخفاضًا في بعض السلع مقارنة بالأيام الماضية، وجاءت أسعار الخضراوات والفاكهة كالتالي:

الطماطم تسجل 6.5 جنيه للكيلو

البطاطس 6.5 جنيه للكيلو

البصل 15 جنيها للكيلو

الكوسة 5.5 جنيهات للكيلو

فلفل رومي 12 جنيها للكيلو

الباذنجان 8 جنيهات للكيلو

الملوخية 8 جنيهات للكيلو

الخيار8 جنيه للكيلو

البرتقال 7 جنيه للكيلو

الجوافة 4 جنيها للكيلو

الفراولة 12 جنيها للكيلو

الموز 10 جنيهات للكيلو

واستعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم هند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الخميس، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم 16- 3-2023.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء:

سعر الدولار اليوم



سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 32.71 جنيه للبيع، و33.60 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.34 جنيه للبيع، و37.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.23 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.83 جنيه للبيع، و100.48 جنيه للشراء.

ويستحوذ الذهب مؤخرًا على اهتمام الكثير من الناس كونه ملاذًا آمنًا يلجأ إليه الأشخاص بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب إنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة على مدار السنوات وتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي.

ومن خلال التقرير التالي، وعبر موقع “صدى البلد”، نوضح لكم أسعار الذهب بمختلف أنواعه في مصر اليوم، الخميس 16 مارس 2023، في أسواق الصاغة.

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2206 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1930 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1654 جنيها للجرام.

ما سعر الجنيه الذهب فسجل 15440 جنيها.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا متوقعا اليوم فى درجات الحرارة، ما بين درجتين وثلاث درجات، مقارنة بالأيام القليلة الماضية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولي، أن درجة الحرارة المتوقعة على القاهرة اليوم تكون 25 أو 26.

ولفتت إلى أن اليوم خلال فترة النهار سيكون هناك نشاط رياح سرعته بين 30 لـ 40، كيلو، وهناك فرص لـ سقوط الأمطار فى الساعات المسائية اليوم، وأن الأمطار لن تكون مؤثرة.

وكشفت أن البلاد تشهد شبورة مائية فى الساعات الصباحية، وأن درجة الحرارة غدًا ستكون مثل اليوم، ولذلك نؤكد أن تلك الفترة تشهد تقلبات جوية.

وحذرت مرضى الحساسية من عدم السير اليوم و غدًا بدون كمامة، وذلك لوجود أتربة، وطالبت الجميع بالاستماع لـ نشرات الأرصاد.

يوما السبت و الأحد ستكون الأجواء شتوية



وكشفت مفاجأة وقالت إن يومي السبت و الأحد ستكون الأجواء شتوية ويكون هناك ارتفاع فى نسبة سقوط الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة التى ستصل لـ 20 درجة.