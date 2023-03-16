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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحذير عاجل| الأرصاد تعلن مفاجأة في حالة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة

الأرصاد
الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك ارتفاع فى درجات الحرارة بين درجتين وثلاث درجات، عن الأيام القليلة الماضية.

 

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الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارًا بارد ليلًا على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 25

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انقلاب الطقس.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولي، أن درجة الحرارة المتوقعة على القاهرة اليوم تكون 25 أو 26.

ولفتت إلى أن اليوم خلال فترة النهار سيكون هناك نشاط رياح سرعته بين 30 لـ 40، كيلو، وهناك فرص لـ سقوط الأمطار فى الساعات المسائية اليوم، وأن الأمطار لن تكون مؤثرة.

وكشفت أن البلاد تشهد شبورة مائية فى الساعات الصباحية، وأن درجة الحرارة غدًا ستكون مثل اليوم، ولذلك نؤكد أن تلك الفترة تشهد تقلبات جوية.

وحذرت مرضى الحساسية من عدم السير اليوم و غدًا بدون كمامة، وذلك لوجود أتربة، وطالبت الجميع بالاستماع لـ نشرات الأرصاد.

يوما السبت و الأحد ستكون الأجواء شتوية

 

وكشفت مفاجأة وقالت إن يومي السبت و الأحد ستكون الأجواء شتوية ويكون هناك ارتفاع فى نسبة سقوط الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة التى ستصل لـ 20 درجة.

 

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة القناة الأولى الأجواء شتوية سقوط الأمطار

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