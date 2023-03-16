عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارًا بارد ليلًا على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 25

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الخميس طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية مائلًا للدفء على السواحل الشمالية الغربية، ومائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد بارد ليلًا على أغلب الأنحاء. 

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، مع تواجد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ويتوقعوا أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية
إلى شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 25 14
العاصمة الادارية 26 13
6 اكتوبر 26 13
بنهــــا 25 14
دمنهور 24 14
وادى النطرون 26 13
كفر الشيخ 24 14
المنصورة 25 13
الزقازيق 26 14
شبين الكوم 26 14
طنطا 25 13
دمياط 24 14
بورسعيد 23 13
الإسماعيلية 26 12
السويس 25 13
العريش 23 11
رفح 23 12
رأس سدر 26 12
نخل 23 07
كاترين 17 06
الطور 25 13
طابا 23 14
شرم الشيخ 26 15
الاسكندرية 24 12
العلمين الجديدة 24 11
مطروح 21 12
السلوم 20 11
سيوة 22 10
رأس غارب 24 15
الغردقة 25 16
سفاجا 26 15
مرسى علم 26 15
شلاتين 26 15
حلايب 23 16
أبو رماد 24 15
رأس حدربة 23 16
الفيوم 25 11
بني سويف 25 11
المنيا 25 10
أسيوط 26 10
سوهاج 26 12
قنا 26 13
الأقصر 27 13
أسوان 28 14
الوادى الجديد 27 12
أبوسمبل 27 13

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 33 18
المدينة 30 16
الرياض 28 15
المنامة 26 20
أبوظبى 32 23
الدوحة 29 20
الكويت 26 11
دمشق 19 05
بيروت 20 14
عمان 16 07
القدس 17 08
غزة 22 13
بغداد 23 11
مسقط 30 25
صنعاء 23 10
الخرطوم 35 21
طرابلس 18 11
تونس 19 09
الجزائر 20 12
الرباط 20 09
نواكشوط 27 20


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 15 04
إسطنبول 14 08
إسلام آباد 27 15
نيودلهى 31 20
جاكرتا 31 24 
بكين 13 03
كوالالمبور 36 24
طوكيو 20 11
أثينا 14 09
روما 17 02
باريس 17 10
مدريد 24 10
برلين 09 02
لندن 14 10
مونتريال 03 01-
موسكو 04 00
نيويورك 12 06
واشنطن 16 08
أديس أبابا 22 13

البحر الأحمر امطار خبراء هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استنى متبعش.. تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم بمصر

رأسه بـ قرنين .. سبب مفاجئ لـ وفاة يمني عمره 140 عامًا

صور فاضحة لأمي على تليفون جوزي.. شابة أمام محكمة الأسرة: بيخونوني وأنا نايمة على وداني

زوجة نجم الإسماعيلي تأسر القلوب بأناقتها .. شاهد

اختفاء 2.5 طن يورانيوم طبيعي من ليبيا.. أحمد موسى: خبر هيقلب الدنيا

بدأ في تسويقه .. نجم الأهلي يقترب من الرحيل رسميًا

15 % زيادة على المرتبات والمعاشات من أول أبريل.. اعرف هتزيد كام

كولر يصدم الأهلي ويرفض طلب إدارة النادي

ترشيحاتنا

أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس اليوم

أفضل علاج للوسواس القهري مجرب .. أدركه بـ 4 آيات

محمد العريان: الاحتياطي الفيدرالي فشل بإبطاء وتيرة التشديد النقدي في الوقت المناسب

24 شعبان .. أدعية تغفر ذنوبك وتشرح صدرك وتريح قلبك

بعد "العقب".. مصر تستضيف اجتماعا خماسيا آخر بمدينة شرم الشيخ

زلزال عنيف بقوة 7 ريختر يضرب جزر كرماديك في نيوزيلندا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذه الأطعمة يجب تجنبها في رمضان| احترس

تمنع الجلطات الدموية.. هاني الناظر يقدم نصائح ضرورية قبل رمضان

تناول القهوة يحميك من مرض شائع

احذر التعامل معهم .. هذه الأبراج الأكثر غرورا وتباهيا بأنفسهم

فيديو

تصدر التريند من أولها.. تفاصيل مسلسل محمد رمضان جعفر العمدة.. وقنوات العرض/فيديوجراف

عاجل..خبير يتوقع وقوع زلزال مدمر في اسرائيل ورسالة صادمة من العالم الهولندي

احذر الحج بهذه الطريقة | غرامة 3 ملايين جنيه

«اتجوز سوسن بدر صديقة والدته».. من هو نجل ناهد فريد شوقي؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ