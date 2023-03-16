فلسطين تشكر بولندا على مواقفها السياسية ودعمها لحل الدولتين

وجهت فلسطين، اليوم /الخميس/، الشكر لدولة بولندا على مواقفها السياسية الداعمة لحل الدولتين على أساس القانون الدولي، وأعربت عن تقديرها لتصويت بولندا الإيجابي في المحافل الدولية لصالح فلسطين ودعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".



جاء ذلك خلال اجتماع مُستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدبلوماسية الوزير مجدي الخالدي، مع نائب وزير الخارجية البولندي بافو يابونسكي، في وارسو.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الاجتماع بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وسعي القيادة الفلسطينية لحشد الدعم الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.