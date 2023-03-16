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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بابا الفاتيكان يجدد ثقته في المسئولين بلبنان

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان أنه يؤمن بالرسالة التي يؤديها لبنان  والمسئولون من خلال التعددية الثقافية والدينية التي تميزه وتجعله فريدا في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بالفاتيكان اليوم الخميس.

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وأكد ميقاتي أن رسالة لبنان على مر تاريخه تنتشر اليوم في كل أرجاء العالم العربي، والتحدي الأساسي الماثل أمام لبنان هو المحافظة على رسالته وترسيخها وتعزيز قيم السلام والأخوة.

واستقبل البابا الرئيس ميقاتي في مكتبه، ثم تم تبادل الهدايا التذكارية بين البابا والرئيس ميقاتي.

 

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