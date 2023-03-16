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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قبل مناقشته.. تعرف على أهداف مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة

مجلس النواب
مجلس النواب

يبحث مواطنون عن أهداف مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وذلك بعد إعلان مجلس النواب مناقشته الاسبوع المقبل.

ونستعرض أهداف مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها فيما يلى:

يهدف مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.

كما يهدف مشروع القانون المعروض إلى سد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتي انقضت بتاريخ ٢٠١٩/٥/٣، حيث لم يعد ممكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذي أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص.

واتساقاً مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها، تم إعداد مشروع القانون المعروض.

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