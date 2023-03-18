شكري أبوعميرة يكشف سبب ترك الدراما .. وسر توليفة "يا تليفزيون يا"

قال المخرج شكري أبو عميرة ان من اقرب المسلسلات الى قلبه مسلسل ملك روحي للفنانة يسرا؛ بالإضافة الى انه المسلسل الذي مثل فيه النجم أحمد عز و المسلسل يحتوى على نسبة كبيرة من الرومانسية؛ بالإضافة إلى انه اطلق على ابنته اسم ملك.

أضاف المخرج شكري أبو عميرة انه قام بعمل برنامج جديد في جديد والذي قدم النجوم مثل عمرو دياب ومصطفى قمر و الكينج منير و ذلك لأنه لم يرغب في مسيرة الدراما لشعوره أن طريقها طويل ؛ مضيفا انه من الشخصيات القلائل في الوسط الفني التي لا ترغب في الظهور في المناسبات الاجتماعية

أشار الى انه اجتمع مع أخيه مجدي أبو عميرة في عمل فني مع محمد فاضل في مسلسل اخو البنات ؛مضيفا انه تقابل مع فنان الكاريكاتير رمسيس في مجلة صباح الخير وطلب منه عمل برنامج يا تلفزيون يا ثم قدم حلقات مع رمسيس مع نجوم الفن و الطب و المجتمع الحاصلين على جوائز الدولة.

وتابع انه كان رئيس للإتحاد الإذاعة والتلفزيون وطلب الاخوان منه غلق بعض القنوات المعادية للسياسات الإخوانية اثناء توليه منصب عضو مجلس اداره المنطقة الاعلامية الحره فقال لهم حاضر ثم بعد ذلك قام ببث بيان في نشره التاسعه في يوم 30/6 وأعلن رفضه غلق اي قناة خاصة.