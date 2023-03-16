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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

3 اجتماعات لخطة النواب الأسبوع المقبل

مصطفي سالم وكيل لجنة
مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد ثلاثة اجتماعات الاسبوع المقبل.

وأضاف سالم خلال بيان له أن الاجتماع الأول يوم الاحد الموافق 19/3/2023 وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022.

وأكد النائب ان الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق 20/3/2023 وذلك لمناقشة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022.

وأشار  الي ان الاجتماع الثالث يوم الثلاثاء الموافق 21/3/2023 لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد

الموازنة العامة للدولة مجلس النواب الموازنة العامة النائب مصطفى سالم الاقتصاد لجنة الخطة والموازنة

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