بعد تيك توك.. الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءً جديدا ضد التكنولوجيا الخضراء الصينية

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض قيودًا على استيراد التكنولوجيا الخضراء الصينية.

وقال التقرير، إنه من المتوقع أن تعلن المفوضية الأوروبية القيود المسماة "قانون الصناعة الصفرية الصافية" اليوم الخميس.

ووفقا لمضمون "قانون الصناعة الصفرية الصافية"، سيتم تخفيض تصنيف مقدمي العطاءات في مجال المشتريات العامة إذا استخدموا منتجات من بلد تبلغ حصته السوقية أكثر من 65٪ في الاتحاد الأوروبي. كما ستتأثر البرامج الحكومية التي تدعم مشتريات المستهلكين.

وقال مصدر مطلع على الخطط، إن "الصين مثال كلاسيكي"، مضيفا، أن إدارة التجارة في المفوضية الأوروبية تشعر بقلق بالغ من أن ممارسة تعديل قواعد المشتريات العامة قد تنتهك القواعد الدولية.