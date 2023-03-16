محافظ المنوفية يهنئ الفائزات في مسابقة الأم المثالية

هنأ اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سوزان منصور عبدالله باز خميس لفوزها بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة المنوفية لعام 2023 ، كما قدم لنوال عبدالعظيم محمد خليل لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية " كأم بديلة " ، وإمتياز السيد شديد الجندى الأولى على مستوى الجمهورية " كأم متطوعة " ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وذلك تزامناً مع إحتفالات " عيد الأم " وما قدموه من تضحيات خلال رحلة عطاء مشرفة .



وقدم محافظ المنوفية خالص التهاني القلبية للمرأة المصرية ، موجهاً لهن تحية إعزاز وتقدير لما يقمن به من جهد وتضحيات لبناء مجتمع سليم قائم علي الترابط والعطاء ، مؤكداً تقديره لدور الأمهات المصريات في تربية النشئ وإعدادهم ليصبحوا قادة المستقبل ، مشيراً إلى أن محافظة المنوفية دائما ما تحظي بتحقيق مراكز أولي علي مستوي الجمهورية وهو ما يعكس دور المرأة وحجم تضحياتها .



كما أكد محافظ المنوفية على أن الأحتفال بعيد الأم يأتي إيماناً بمكانتها وعرفاناً بدورها الأصيل في بناء الأمم ، وتأكيداً علي الاستمرار في دعمها لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي تضاف إلى سجلها المشرف ، لافتاً أن مصر كلها تفتخر وتعتز بما تحققه الأمهات المصريات في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهوريوم.

وأضاف أن الام هي عصب المجتمع والنواة الأولى للأسرة ، فالأم لا يمكن أن يُختزل عيدها في يوم واحد ولكننا ندين لجميع الأمهات والسيدات كل الشكر والتقدير والامتنان لدورهن العظيم في تنشئة الأجيال .

الأمهات المثاليات في المنوفية

الأمهات المثاليات في المنوفية

الأمهات المثاليات في المنوفية