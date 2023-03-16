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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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زلزال قوي يقترب من الإسكندرية | تفاصيل

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية خاصة حيث يشهد العالم، خاصة منطقة المتوسط، موجة من الزلازل والهزات الأرضية المتكررة، على خلفية تبعات الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في 6 فبراير الماضي، وتسبب في نكبة 11 ولاية بالأراضي التركية، اضافة الي تدمير عدد من المدن في شمال سوريا.

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كشف أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، عن تفاصيل الزلزال الجديد في البحر المتوسط.

وقال أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منذ ساعات قليلة: "زلزال متوسط 5.2 ريختر، بالبحر المتوسط، مضيفا أنه وقعت عدة زلازل في البحر المتوسط مساء امس الثلاثاء، أهمها غرب جزيرة كريت بقوة 5.2 - 5.4 ريختر الساعة 6:36 مساء بتوقيت القاهرة.

أوضح الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، تفاضيل الزلزال الجديد، مشيؤا الى أن هذا الزلزال يعتبر من الزلازل القوية بشكل نسبي للبحر المتوسط، خاصة انه من المعتاد من 2 إلى 4 ريختر يوميا.

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