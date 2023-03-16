القوات المسلحة تطلق حملة شوف بنفسك لعرض إنجازات الدولة

أطلقت القوات المسلحة حملة "شوف بنفسك" لإطلاع أبناء الشعب المصرى على انجازات الدولة المصرية والتي تحققت خلال السنوات الماضية.

وحملة "شوف بنفسك" تأتي إنطلاقاً من المسئولية الإجتماعية التى توليها الدولة تجاه الشعب المصرى بمختلف فئاته.

شوف بنفسك

شوف بنفسك.. وقد طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي من الجهات المعنية بالدولة تنظيم زيارات للطلبة وللشباب للمشروعات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها في جميع المجالات والقطاعات في جميع أنحاء الجمهورية.

شوف بنفسك.

القوات المسلحة وبناء الجمهورية الجديدة

الدقة وسرعة التنفيذ"، هذا ما تتميز به القوات المسلحة في تنفيذ ما يطلب منها، من أجل المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة التي يقود بنائها، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي يعتمد على القوات المسلحة والهيئة الهندسية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في عملية بنائها مع باقي مؤسسات الدولة.

فلم يكن غريبًا على أقدم جيش عرفه التاريخ البشري، بأن يكون حصنًا وسندًا لشعبُه في من أجل بناء الجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل مصري، ومنذ عام 2014 ، حققت القوات المسلحة المستحيل في مجالات التشييد والتعمير وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية والاستراتيجية، وبناء المشروعات القومية الكبرى والمشروعات العملاقة في مصر، في أقل وقت ممكن وبأقل تكلفة وبجودة ودقة عالية.

فـ الرئيس السيسي ومعه القوات المسلحة، يسطرون ملحمة عظيمة، يقومون فيها بتحدي التحدي، سابقين الزمن لتحقيق نهضة مصر التي يحلمون بها، سائرين على دروب أجدادهم، لكي يتحاكى العالم أجمع عن شعب استطاع أن ينهض من كبوتهُ، مُعلنين أن مصر هي التاريخ.

القوات المسلحة

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، صرح من صروح التنمية، ودعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني، وركيزة واضحة على طريق التقدم والنمو، ويجمع فى أسلوب عمله بين شركات قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص.

وآثر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، منذ بداية نشأته، أن يكون له مساهمته ودوره الفعال فى النهوض بمستوى التنمية فى مصر، من منطلق الإيمان العميق بأمتنا ودورها التاريخي ذلك، الإيمان الذى يبعث على المزيد من العمل الجاد والعطاء اللامحدود إسهامًا في بناء الحاضر وتشييدًا لدعائم المستقبل.

ويهدف جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي لاحتياجات القوات المسلحة، وإمداد السوق المحلي بفائض الإنتاج، وتحول الهدف بعد ذلك، لتحقيق الأمن الغذائي والصناعي والخدمي للدولة المصرية.

وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تم إنشاء في ضوء دعم خطط التنمية الوطنية وتطوير واستغلال الطاقات البشرية والفنية للقوات المسلحة بما لا يؤثر على كفاءتها القتالية تم إنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

كما نجح الجهاز في إنشاء كيانات إنتاجية في المجالات «الهندسية – الصناعية – الزراعية - الإنتاج الحيواني والداجني - الصناعات الغذائية»، بالإضافة إلي العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض الاحتياجات اللازمة للقوات المسلحة، وطرح منتجات الشركات في السوق المحلي بأسعار مناسبة.

كما قام الجهاز بإتاحة فرص العمل في شركات الجهاز للشباب من مختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي وتدريبهم لخلق كوادر متخصصة في جميع المجالات، ويعتبر الجهاز من المؤسسات الوطنية الأولى، الداعمة للاقتصاد المصري، وقام الجهاز بتحقيق العديد من الإنجازات.

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

الهيئة الهندسية

يعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في عملية بناء الجمهورية الجديدة، حيث تشرف الهيئة الهندسية على غالبية المشروعات، سواء كانت مشروعات قومية كبرى، أو مشروعات تنفذ لصالح هيئات أو جهات حكومية ، وذلك لأن الهيئة تتميز بسرعة التنفيذ والتكلفة القليلة والجودة العالية.

وقد كلف الرئيس السيسي كافة أجهزة الدولة بأكثر من 20 ألف مشروع تنموي في مختلف المجالات بتكلفة مالية تتجاوز5 تريليون جنيه، كما تم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ 2800 مشروع بتكلفة مالية 1.5 تريليون جنيه بمشاركة 2000 شركة مصرية وطنية وأكثر من 10ملايين مهندس وفني وعامل ضمن أهداف المخطط القومي للتنمية العمرانية مصر 2052.

حيث تقوم الهيئة الهندسية بالتعاون مع الجهات المختصة بإنشاء 14 مدينة من مدن الجيل الرابع المتطورة، علاوة على إنشاء أكثر من مليون وحدة إسكان اجتماعي، وكذا تطوير المناطق العشوائية، فضلا عن تنفيذ الشبكة القومية للطرق، وتشرف الهيئة الهندسية أيضا على مشروع تطوير قرى الريف المصري المعروفة بمبادرة "حياة كريمة".

كما تعمل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمضاعفة مساحة العمران من 7% إلى 14%،، ونجحت في إضافة العديد من الطرق الرئيسية لتسهيل الحركة المرورية بين المحافظات ومضاعفة أعداد الكباري العابرة لنهر النيل ووسائل ربط سيناء بغرب قناة السويس، وفتح محاور مرورية جديدة وتطوير التقاطعات الحرجة داخل المحافظات لتقليل زمن الرحلات المرورية مما يساهم في تقليل الخسائر المالية.

كما تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بعملية تطوير البنية الأساسية وشبكات المرافق والتي تعتبر الأساس لأى مشروع تنموي ، كما أن للهيئة الهندسية دور كبير في عملية تطوير وإنشاء الموانئ والمطارات والمنافذ الحدودية والمناطق اللوجستية والمدن الصناعية والزراعية والغذائية، بالإضافة إلى استصلاح مئات الآلاف من الأفدنة.

وكل ما سبق يؤكد على أن القوات المسلحة، هي أحد الركائز الرئيسية لقوى الدولة الشاملة، والتي تشكل فى مضمونها قيم وثوابت الأمن القومي المصري.