جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: وفرنا 16 ألف وظيفة خلال عامين.. فيديو

قال اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن مشروعات الخدمة الوطنية أتاحت المشروعات المختلفة خلال العامين 2018 و2019 فقط، مؤكدًا أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وفر أكثر من 16 ألف فرصة عمل للشباب الخريجين في مختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي.



وأوضح اللواء مصطفى أمين، خلال فعاليات افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، أن مجمع مصانع أبو رواش به مصنعين أحدهما للغازات الطبية والصناعية والآخر لإنتاج مادة فوق أكسيد الهيدروجين وتم إنشاء المصنعين على مساحة 46 ألف متر مربع في منطقة مجمع مصانع الشركة بأبو رواش، وأصبحت عدد المصانع 19 مصنعا و37 مصنعا من إجمالي المصانع التي أنشأتها الشركة في الجيزة والفيوم والعين السخنة.



وأوضح اللواء مصطفى أمين، أن شركة النصر للكيماويات الوسيطة شهدت في أغسطس الماضي، افتتاح المجمع العملاق لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة الذي يتكون من 9 مصانع.



جدير بالذكر أن شركة النصر للكيماويات الوسيطة أنشئت عام 1972 وهي شركة متخصصة في الصناعات الكيماوية، وصناعة الأسمدة، والغازات الصناعية، والطبية، والمبيدات الحشرية.