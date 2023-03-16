بعد فقد الأمل.. نجاح عملية زراعة رئة مزدوجة لشخصين مصابين بالسرطان

بعد معاناة فقد فيها بعض الأطباء الأمل وأخبروا المرضى انهم لن يعيشوا سوى ايام فقط، نجحت عمليات زرع رئة مزدوجة في إنقاذ حياة شخصين مصابين بسرطان الرئة في المرحلة الرابعة.

ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية عن المؤسسة قولها إن الشخص الذي يتم تشخيص إصابته بسرطان الرئة في المرحلة الرابعة لديه خيارات علاج محدودة، لافتة إلى أن عملية زرع الرئة المزدوجة توفر خياراً محتملاً منقذاً للحياة لبعض الأشخاص، لكن الأطباء يقولون إن هناك معايير محددة يجب أن تتوافر لدى مريض سرطان الرئة قبل الخضوع لهذه العملية، بما في ذلك عدم انتشار السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم غير الرئتين وتجربة المريض جميع خيارات العلاج الأخرى.



وأجريت العمليتان لمريضين؛ الأولى لرجل يدعى ألبرت خوري والأخرى لامرأة تدعى تاناز أميلي.

وتم تشخيص إصابة خوري البالغ من العمر 54 عاماً بسرطان الرئة في المرحلة الأولى في عام 2020.



وبسبب وباء كورونا، لم يبدأ خوري العلاج حتى يوليو 2020، وفي تلك المرحلة، تقدم السرطان إلى المرحلة الثانية واستمر في النمو، ووصل في النهاية إلى المرحلة الرابعة.



وقيل لخوري إن عليه أن يفكر في الرعاية التلطيفية، وهي رعاية خاصة للأشخاص الذين اقتربوا من نهاية حياتهم وتركز على تقديم الراحة والدعم لهم.



إلا أن شقيقته اقترحت عليه أن يتواصل مع مؤسسة «نورث وسترن ميديسن» حول إمكانية إجراء عملية زرع رئة مزدوجة.