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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم الجمعة 17 مارس 2023: التزم بخطط لياقتك

برج الميزان وحظك
برج الميزان وحظك اليوم

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطة ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الجمعة 17 مارس 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 16 مارس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الميزان وحظك اليوم الجمعة 17 مارس 2023

تقول توقعات الأبراج اليومية، لا شيء يمكن أن يمنعك إذا كنت قد قررت ذلك، قد تشعر اليوم بالنشاط والإيجابية، قد يكون جسمك قويًا للغاية اليوم، من الناحية المالية، يمكن للشراكة الإستراتيجية مع شخص ما في مجال العقارات أن تولد ثروة جديدة عليك، يمكن أن تكون الظروف صعبة بعض الشيء على جبهة العمل.

برج الميزان وحظك اليوم صحياً 

مليء بالحماس والطاقة، حان الوقت للاستمتاع باللياقة البدنية الميزان، قد تضطر إلى محاربة الرغبة في تناول شيء غير مرغوب فيه، التزم بخطط لياقتك للحصول على شيء ناجح منها.

برج الميزان اليوم مهنيا

تبدو الأمور هادئة قليلاً على جبهة العمل، قد يضجرك عملك قليلاً لأنك تريد المزيد من حياتك، قد يسير التقدم الوظيفي على مسار أبطأ. 

برج الميزان اليوم عاطفيا

قد تنجذب إلى شخص مميز، يمكن أن يزدهر حبك لشريكك حيث تجد الفرح في الأشياء الصغيرة معهم.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

قد يدخل أفراد عائلتك في صراع وينتهي بهم الأمر في خلافات محتدمة، قد تضطر إلى التعامل مع استهزاءات الأسرة الممتدة عندما تشتعل النميمة القديمة.

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