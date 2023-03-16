شهر وتقبض الـ1000 جنيه.. احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة

ييبحث عدد كبير من المواطنين، عن زيادة المرتبات التي أقرّها الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية من أبريل 2023، حيث تقوم وزارة المالية بصرف المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والموظفين بالزيادة الجديدة.

موعد صرف العلاوة الدورية

صرف العلاوة الدورية للمخاطَبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، التي تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.

علاوة غَيِر المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية

منح العاملين بالدولة من غَيِر المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة 15% من الأجر الأساسي، أو ما يقابله في المكافأة الشاملة، لكل منهم، بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.

زيادة المرتبات

زيادة المرتبات بشهر أبريل 2023

يتم اضافة الزيادة الجديدة للمرتبات اعتبارًا من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظفين، العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة.

قيمة الزيادة الجديدة على المرتبات

الزيادة الجديدة تأتي بداية من شهر أبريل المقبل بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

رفع الحد الأدنى للأجور

تأتي زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، والتي تضاف مع رواتب شهر أبريل المقبل، على النحو التالي:

درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون 7000 جنيه شهريًا.

درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون 6000 جنيه شهريًا.

الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون 5000 جنيه شهريًا.

الدرجة السادسة وما يعادلها لتكون 3500 جنيه شهريًا.

زيادة المعاشات بنسبة 15%

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

زيادة معاش تكافل وكرامة



زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ شهريًا، اعتبارا من أول أبريل 2023.

رفع حد الإعفاء الضريبي



رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويا اعتباراً من أول إبريل 2023.

زيادة الحافز الإضافي الشهري

زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المُخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة وجاءت كالتالي:-

175 جنيه لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة

225 جنيه لشاغلي الدرجة الثالثة

275 جنيه لشاغلي الدرجة الثانية

325 جنيه لشاغلي الدرجة الأولى

350 جنيه لشاغلي درجة مدير عام

375 جنيه لشاغلي الدرجة العالية

400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها

ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكَمِل أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى للزيادة، للعلاوة الدورية والحافز الإضافي 300 جنيه شهريًا.

المرتب بعد الزيادة الجديدة

يمكن حساب مرتب شهر أبريل وما بعده، في ضوء القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفيما يلي نرصد مرتبات الموظفين بداية من شهر أبريل:

- موظفو الدرجة السادسة وما يعادلها الذين كانوا يتقاضون 3000 جنيها "الحد الأدنى للأجور" سيتقاضون 3500 جنيها.

- موظفو الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها، سوف يتقاضون 5000 جنيها شهريا.

- قرار مستحدث ينص على أن يتقاضى حملة الماجستير العاملون بالدولة 6000 جنيه.

- قرار مستحدث ينص على أن يتقاضى حملة الدكتوراه العاملون بالدولة 7000 جنيه.

المرتب بعد الضرائب

يتم حساب المرتب بعد خصم ضريبة الدخل، التي يتم تحصيلها من الموظفين، والتي جاءت كالتالي:

- إعفاء من يصل دخله السنوي إلى 30 ألف جنيه اعتبارا من أول أبريل 2023، بدلا من 24 ألف جنيه.

- من يصل دخله الشهري أكثر من 30 ألف جنيها وحتى 45 ألف جنيها، يخصم منه ضريبة دخل تقدر بـ 10%.

- من يتقاضى 60 ألف جنيه حتى 200 الف جنيه سنويا يخصم منه 20%.

- من يتقاضى 200 الف جنيه حتى 400 الف جنيه ، يخصم منه 22.5%.

- من يتقاضى أكثر من 400 الف جنيه سنويا يخصم من 25% من دخله.

يشار إلى أن زيادة المرتبات تعد جزءا من المرتب الأساسي، بموجب ما نص عليه قانون الخدمة المدنية، حيث تضاف قيمة الزيادة إلى المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاها الموظف.

المستحقون لـ زيادة المرتبات 2023

وينص قانون الخدمة المدنية على أن يصرف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة علاوة دورية بحد أدنى 7%، وذلك اعتبارا من شهر يوليو من كل عام، ويستفيد منها من أمضى سنة في الخدمة أو لانقضاء سنة من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، على أن تعيد الحكومة النظر في تطبيق تلك العلاوة بشكل سنوي.