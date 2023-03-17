زوج يهشم رأس زوجته حتى الموت بطنطا إثر خلافات أسرية

شهدت قرية كفر المنشيء بمركز طنطا بمحافظة الغربية، أمس، واقعة شروع زوج في تهشيم رأس زوجته بعد تعدي عليها بالضرب المبرح بالأيدي والٱرجل حتي الموت وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة طوارىء طنطا الجامعي .



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من مأمور مركز طنطا يفيد بورود يفيد بوفاة زوجة على أيدي زوجها بسبب خلافات أسرية بنطاق قرية كفر المنشىء بدائرة مركز .



وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بفرق البحث الجنائي وتم ضبط الزوج وعلل وجود خلافات أسرية.

كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة طوارىء طنطا الجامعي لعرضها علي الطب الشرعي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويها وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.