راعي كنيسة الكاثوليك بالغردقة يجهز شنط رمضان لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا

قام القمص يؤانس أديب، راعي كنيسة الأقباط الكاثوليك بمدينة الغردقة بتجهيز شنط رمضان لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بالغردقة، فى لفتة جميلة توضح المحبة بين المسيحيين والمسلمين فى مصر.



وحضر راعى كنيسة الاقباط الكاثوليك بالغردقة داخل أحد السلاسل التجارية الشهيرة وقام بتعبئة شنط رمضان بنفسه.



وقال القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك وراعي الكنيسة بالغردقة أن من واجبه المشاركة في المناسبات الدينية للمسلمين شركائه فى هذا الوطن الغالي على أرضنا الحبية مصر.



وأضاف فى تصريحات صحفية، جاء ذلك تطبيقا لوثيقة الأخوة والإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس ، مشيراً "احنا بلد واحدة وشعب واحد"، معرباً عن سعادته بقدوم شهر رمضان المعظم خاصة مع صيام الاقباط، داعياً الله أن يرزق مصر الحبيبة نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء والمحبة وأن يرفع الوباء عن مصرنا الغالية وعن الإنسانية جميعاً .



جدير بالذكر أن القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر ، يحرص سنوياً على تقديم الاضاحى خلال عيد الأضحى المبارك، وتوزيع حلوى المولد النبوي الشريف، كذلك تعليق زينة رمضان والفانوس أمام مقر مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر.