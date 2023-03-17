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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سائق توك توك يعتدي على شقيقته بطنطا ويحلق رأسها لخلافات والنيابة تحقق..وصور

الفتاة الضحية بالغربية
الفتاة الضحية بالغربية

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز طنطا بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة بلاغ اعتداء سائق توك توك علي شقيقته جنسيا و بالضرب وحلق شعر رأسها كرها عنها علي خلفية خلافات أسرية بقرية صناديد بمركز طنطا.

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جامعة طنطا: بحث التعاون مع الهيئات الحكومية لدعم خطة الدولة للتنمية المستدامة

كما وجه المحامي العام بأهمية سماع أقوال الفتاة الضحية المجني عليها وأخذ أقوال شهود العيان من جيرانها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من المقدم وليد توفيق مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بشروع. المدعو  "م . صبحي .سعد" سائق توك توك مقيم بقرية صناديد مركز طنطا بالإعـتداء جنسيا علي شقيقته شابه تدعي "هاجر" في اوائل العقد الثالث من عمرها والتـعدي عليها بالــضرب بالأيدي والٱرجل المبرح بعصا حديدية ومنع الطعام عنها باحتجازها داخل غرفة سكنية .

جامعة طنطا: بحث التعاون مع الهيئات الحكومية لدعم خطة الدولة للتنمية المستدامة

وأفادت الفتاة الضحية في بلاغها أنه تعرضت لوقائع عنف متكررة علي يد شقيقها الأمير  خلال الفترة الجارية .

كما كشفت الفتاة والدموع في عيناها انها تعاني من الإصابة  بالوباء سكرومن ذوي الهمم وتعيش مع شقيقها منذ عام بسبب وفاة والديها و خلال العام كان ينتظر خروج زوجته للتسول ويخلع ملابسها ويمارس عادته المسيئة معها  تزامنا مع تعذيبها بواسطة عصا حديدية.

الجدير بالذكر أن الفتاة الضحية  وجهت استغاثات إلي أسر وعائلات قرية صناديد لحمايتها من بطش شقيقها .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في واقعة الاعتداء .

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