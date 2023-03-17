عاجل.. شاهد.. أمن الغربية يسيطر على مشاجرة شباب بشارع البحر بطنطا.. صور

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية منذ قليل في السيطرة علي مشاجرة حامية بين مجموعة من الشباب بنطاق شارع البحر بطنطا وتم اقتياد الأطراف إلي ديوان قسم أول طنطا.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوجود تجمعات شبابية اندلعت بينهم مشاجرة حامية بسبب خلافات علي تسابق سيارات .



وانتقلت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث وتم إحكام السيطرة الأمنية علي كافة أطراف المشاجرة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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