تقرير..تعرف على أحدث مجمع علمي لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية بالوادي الجديد

نجحت محافظة الوادى الجديد، فى تنفيذ مركز بحوث الصحراء شمال مدينة الخارجة، بهدف إجراء البحوث والدراسات التى تخدم التنمية الزراعية بالمحافظة، وتتميز المحطة بوجود نظم رى متعددة، ويقوم المركز بإجراء البحوث والدراسات التى تخدم التنمية الزراعية بالمحافظة، تحت إشراف الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطنى لمشروع الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية .

ويهدف المركز لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية بتطبيق نظم رى حديثة وزراعة نظيفة، واستحداث أصناف نباتية تناسب الظروف البيئية وخصائص التربة والمياه، وتنمية وتطوير المحاصيل الزيتية والنباتات الطبية والعطرية، وتنمية وزيادة الوعى البيئى والتغذوى لسكان الواحات، والاستثمار الأمثل للموارد المناخية كالطاقة الشمسية والرياح فى كافة القطاعات، والمساهمة فى تخطيط ووضع دراسات الجدوى للمشروعات الزراعية والتصنيعية، والمساهمة فى تطوير وتحديث الوعى الزراعى ومكافحة التصحر من خلال التدريب والإرشاد.

ويعمل مركز بحوث الصحراء على المشاركه فى تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المناخية كالطاقة الشمسية والرياح فى كافة القطاعات، والعمل على تخطيط ووضع دراسات الجدوى للمشروعات الزراعية والتصنيعية والمساهمة فى تطوير وتحديث الوعى الزراعى ومكافحة التصحر من خلال التدريب والإرشاد، كما يركز البحث على زيادة ورفع قدرات المزارعين الفنية من خلال تقديم نماذج عملية للمزارعين على أرض الواقع لبعض نظم الرى الحديث وتنفيذ العديد من الممارسات الزراعية السليمة التى من خلالها يستطيع المزارعين تطبيقها فى باقى الحقول المماثلة.

وقال عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، إن مركز بحوث الصحراء ساهم فى تنفيذ حوالى 75 مدرسة حقلية بقرى المشروع الثالث منها 35 مدرسة حقلية بقرية ناصر الثورة و40 مدرسة بقرى الشركة والمنيرة وتتيح تلك المدارس على تبادل الرؤى والأفكار والمعلومات بين المزارعين، كما أنها تهدف إلى إتاحة الفرصة للمزارعين بتنفيذ الممارسات الزراعية السليمة التى تضمن الحفاظ واستدامة الموارد الطبيعية والتخلى وبشدة عن تلك الممارسات التقليدية التى من شأنها الاضرار بالموارد الطبيعية، وتوسيع نطاق المعرفة ونشر الوعى البيئى بين المزارعين من خلال تطبيق فعلى لكافة الممارسات الزراعية السليمة.

واضاف أن المركز أطلق مؤخراً مبادرة تعميم استخدام الممارسات الزراعية السليمة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" والتى تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية بواحة الخارجة وتعظيم الاستفادة منها، وتستهدف فى المقام الأول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بواحة الخارجة وذلك بتنفيذ العديد من الممارسات المستدامة فى 250 موقع إرشادى للمحاصيل الحقلية المختلفة حيث تستهدف المبادرة تقديم الأسمدة العضوية والحيوية والتقاوى المعتمدة للمزارعين دون مقابل بهدف نشر الاعتماد على كافة الممارسات الجيدة التى تحافظ على مواردنا الطبيعية.

وأكد أن المبادرة تأتى استكمالا للدور التنموى الذى تقوم به وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لخدمة المزارعين بالصحارى المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف المعاناة على المزارعين وتقديم كافة أوجه الدعم الفنى والمادى لهم للنهوض بقطاع الزراعة.