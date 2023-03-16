تنظيم احتفالية أبطال الحياة لذوى الهمم فى الوادى الجديد

أعلن سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد، عن مشاركة قطاع تعليم المحافظة بالاحتفالية التى نظمها مركز النيل للإعلام، تحت شعار أبطال الحياة، برعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى المشاركة الفعالة للطلاب من ذوى الهمم بمدارس التربية الخاصة والطلاب الموهوبين بمجموعة من الفقرات الاستعراضية والغنائية لاقت استحسان وتفاعل الجميع، معربا عن بالغ سعادته وتقديره لمشاركة قطاع تعليم المحافظة بهذا الحفل ومشاركة طلابنا ذوي الهمم هذا اليوم السعيد .

وأكد مدير التعليم بالمحافظة أن هؤلاء الطلاب أمانة يجب العمل لاسعادهم، وتقديم كافة سبل الدعم والراحة أمامهم والعمل على تأهليهم واكسابهم المهارات المناسبة حسب إمكاناتهم وقدراتهم وإعداد وتنفيذ برامج خاصة تهدف إلى الوصول بهم إلى أفضل مستوى وإعدادهم للحياة العامة والاندماج فى المجتمع، فضلا عن توفـير أجواء من الاستقرار النفسى والرعاية الصحية والاجتماعية داخل المدارس لمساعدتهن على التكيف مع المجتمع داخل وخارج المدرسة.