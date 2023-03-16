عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنظيم احتفالية أبطال الحياة لذوى الهمم فى الوادى الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد، عن مشاركة قطاع تعليم المحافظة بالاحتفالية التى نظمها مركز النيل للإعلام، تحت شعار أبطال الحياة، برعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى المشاركة الفعالة للطلاب من ذوى الهمم بمدارس التربية الخاصة والطلاب الموهوبين بمجموعة من الفقرات الاستعراضية والغنائية لاقت استحسان وتفاعل الجميع، معربا عن بالغ سعادته وتقديره لمشاركة قطاع تعليم المحافظة بهذا الحفل ومشاركة طلابنا ذوي الهمم هذا اليوم السعيد .

الوادي الجديد تدشن غرف عمليات لتسجيل المشاركين في أولمبياد المحافظات الحدودية

وأكد مدير التعليم بالمحافظة أن هؤلاء الطلاب أمانة يجب العمل لاسعادهم، وتقديم كافة سبل الدعم والراحة أمامهم والعمل على  تأهليهم واكسابهم المهارات المناسبة حسب إمكاناتهم وقدراتهم وإعداد وتنفيذ برامج خاصة تهدف إلى الوصول بهم إلى أفضل مستوى وإعدادهم للحياة العامة والاندماج فى المجتمع، فضلا عن توفـير أجواء من الاستقرار النفسى والرعاية الصحية والاجتماعية داخل المدارس لمساعدتهن على التكيف مع المجتمع داخل وخارج المدرسة.

الوادى الجديد التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محافظة الوادى الجديد احتفال التعليم والتعليم مساعد الهمم الخاص قدرات المشارك الاستقرار ساعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استنى متبعش.. تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم بمصر

رأسه بـ قرنين .. سبب مفاجئ لـ وفاة يمني عمره 140 عامًا

صور فاضحة لأمي على تليفون جوزي.. شابة أمام محكمة الأسرة: بيخونوني وأنا نايمة على وداني

زوجة نجم الإسماعيلي تأسر القلوب بأناقتها .. شاهد

اختفاء 2.5 طن يورانيوم طبيعي من ليبيا.. أحمد موسى: خبر هيقلب الدنيا

بدأ في تسويقه .. نجم الأهلي يقترب من الرحيل رسميًا

15 % زيادة على المرتبات والمعاشات من أول أبريل.. اعرف هتزيد كام

كولر يصدم الأهلي ويرفض طلب إدارة النادي

موضوعات متعلقة

الوادي الجديد تدشن غرف عمليات لتسجيل المشاركين في أولمبياد المحافظات الحدودية

ترشيحاتنا

أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس اليوم

أفضل علاج للوسواس القهري مجرب .. أدركه بـ 4 آيات

محمد العريان: الاحتياطي الفيدرالي فشل بإبطاء وتيرة التشديد النقدي في الوقت المناسب

24 شعبان .. أدعية تغفر ذنوبك وتشرح صدرك وتريح قلبك

بعد "العقب".. مصر تستضيف اجتماعا خماسيا آخر بمدينة شرم الشيخ

زلزال عنيف بقوة 7 ريختر يضرب جزر كرماديك في نيوزيلندا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذه الأطعمة يجب تجنبها في رمضان| احترس

تمنع الجلطات الدموية.. هاني الناظر يقدم نصائح ضرورية قبل رمضان

تناول القهوة يحميك من مرض شائع

احذر التعامل معهم .. هذه الأبراج الأكثر غرورا وتباهيا بأنفسهم

فيديو

تصدر التريند من أولها.. تفاصيل مسلسل محمد رمضان جعفر العمدة.. وقنوات العرض/فيديوجراف

عاجل..خبير يتوقع وقوع زلزال مدمر في اسرائيل ورسالة صادمة من العالم الهولندي

احذر الحج بهذه الطريقة | غرامة 3 ملايين جنيه

«اتجوز سوسن بدر صديقة والدته».. من هو نجل ناهد فريد شوقي؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ