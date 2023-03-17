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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا بطمة تستعرض جمالها وقوامها الممشوق

دنيا بطمة
دنيا بطمة

 

 


شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة لها وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت بطمة بإطلالة أنثوية جذابة حيث ارتدت توب مجسم مكشوف البطن وبنطال ليجن يبرز قوامها الممشوق، أما من الناحية الجمالية اعتمدت  على الألوان الجذابة حيث وضعت أحمر شفاة باللون الوردي الفاتح.


أحدث أعمال دنيا بطمة

أحدث أعمال دنيا بطمة أغنية "ندمانة"، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان إيهاب أمير، ومن إخراج زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك.


وقدمت الفنانة المغربية دنيا بطمة أغنية تحمل عنوان "حب المصالح"، وهي من كلمات الشاعر الغنائي عماد الأسعد وألحان أسعد حسن وتوزيع حمزة الغازي.


وطرحت المطربة دنيا بطمة أغنية جديدة عبر Youtube، باسم "قنبلة" من كلمات منى الطوير، ألحان د. إبراهيم الدخيل وتوزيع وليد ميمني، وهي من إنتاج الترك للإنتاج الفني.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٣١٦_١٧٤٤٣٩
IMG_٢٠٢٣٠٣١٦_١٧٤٤٤٩
IMG_٢٠٢٣٠٣١٦_١٧٤٤٤٩
اعمال دنيا بطمة دنيا بطمة الفنانة المغربية تستعرض جمالها اطلالة انثوية

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