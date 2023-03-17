أستون مارتن تطرح ساعة بقيمة 620 ألف جنيه| صور

كشفت عملاق صناعة السيارات البريطانية الفارهة أستون مارتن عن تعاون جديد مع صانع الساعات الشهير Girard-Perregaux لإنتاج إصدار محدود من ساعة باهظة ذات جاذبية عتيقة تأتي ببناء خزفي وتصميم مستوحى من سيارات أستون مارتن الخارقة.

أستون مارتن تطرح ساعة بقيمة 620 ألف جنيه

في ما يبدو أنه تقليد سنوي، دخلت شركة صناعة الساعات السويسرية في شراكة مع أستون في صنع ساعة تضفي جاذبية للسيارة الرياضية على معصم مرتديها، تقدم G-P Laureato Green Ceramic Aston Martin Edition للهواة مظهراً أنيقاً، حيث تعتبر قطعة فنية فريدة من نوعها، وتأتي مع علبة فاخرة وسوار من السيراميك الخفيف، لتعزيز التزام صانع السيارات بالبناء الخفيف الوزن.

ونفس النمط الماسي المثير للإعجاب الذي تم العثور عليه في لوريتو كرونوجراف العام الماضي يزين هذا الميناء المكتمل بشكل مثير للإعجاب.

أستون مارتن تطرح ساعة بقيمة 620 ألف جنيه

تم تصنيع العلبة والسوار المدمجين في Aston Martin Racing Greenالمعروف في كل مكان آخر باسم British Racing Green، إن التأثير اللوني لطريق اللون الأخضر بالكامل دقيق نوعًا ما في هذه الصور الصحفية.

أستون مارتن تطرح ساعة بقيمة 620 ألف جنيه

ربما تكون Laureato هي أشهر مجموعات شركة G-P وأكثرها شهرة، حيث تستخدم نظام الحركة الآلية GP01800 للعلامة التجارية، وتأتي مطعمة بـ 28 جوهرة ، مع احتياطي طاقة لمدة 54 ساعة، ومقاومة للماء تصل إلى 100 متر.

أستون مارتن تطرح ساعة بقيمة 620 ألف جنيه

سيقتصر إنتاج الساعة مقاس 42 ملم على 388 نموذجًا فقط ، و 38 ملمًا إلى 188 فقط، لم يتم الإعلان عن الأسعار، ولكن سعرها القياسي نحو 20300 دولار.