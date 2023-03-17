البحوث الفلكية تنظم ندوة بعنوان جيولوجيات مشاركات في نهضة وطن

ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يوم الأحد القادم، ندوة عن دور المرأة في علوم الأرض بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان"جيولوجيات - جيوفيزيقيات مشاركات في نهضة وطن" وذلك تحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد .

وتأتي الاحتفالية ضمن احتفالية اليوم العالمي للمرأة وإبرازًا لدور المرأة المصرية في علوم الأرض وإسهاماتها في نهضة عملها ورفعة مكانتها العلمية والعملية و المشاركة جنبًا إلى جنب في مختلف المجالات المجتمعية والمؤسسات العلمية تشرفنا بانطلاق بادرة أمل ومسيرة عطاء مع نماذج مشرفة من باحثات فضليات في علم الجيولوجيا والجيوفيزياء.

وأوضح المعهد أن الندوة تقام يوم الأحد القادم الموافق 19 مارس 2023 في تمام الساعة ٦ مساء، إلى أنه سوف يتم بث الندوة من خلال الموقع الإلكتروني للمعهد، وابلكيشن Zoom.

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https://us02web.zoom.us/j/82462329573...

meeting ID: 824 6232 9573

Passcode: 747198

وعلي جانب آخر شهدت سماء مصر أمس، ظهور قمر التربيع الأخير والثاني لشهر شعبان لعام 1444هـ ، وكان تربيع القمر فرصة ترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

واعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن قمر التربيع الأخير لشهر شعبان اضاء سماء مصر وشوهد بسهولة بالعين المجردة، واشرق فى تمام الساعات الأولى ليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 في تمام، ووصل القمر إلى لحظة التربيع الثاني والأخير لشهر شعبان له في تمام الساعة الثانية و9 دقائق صباحا، وبذلك سيكون أكمل ثلاث أرباع مداره حول الأرض هذا الشهر.