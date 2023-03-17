عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 أبراج هي الأكثر هدوءًا عندما يكون المدير غاضبًا

4 أبراج هي الأكثر
4 أبراج هي الأكثر هدوءًا عندما يكون المدير غاضبًا

إن فقدان الصبر مع شخص ما يعادل خسارة نصف المعركة لأنه سيكون هناك الكثير ممن سيختبرونك، الصبر بالتأكيد فضيلة وأن تكون هادئًا في المواقف التي يمكن للآخرين فيها الذهاب إلى الجنون هو هدية يجب تقديرها، فهناك البعض ممن ليس لديهم أي صبر ويمكن أن يكون لديهم مباراة صراخ ولكن هناك البعض الأكثر هدوءًا ، حتى لو كان رئيسهم غاضبًا للغاية.

txt

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بسبب بطانة الفستان| شاهد

txt

تمنع الجلطات الدموية.. هاني الناظر يقدم نصائح ضرورية قبل رمضان

الأبراج الأكثر  هدوءًا عندما يكون المدير غاضبًا

برج  الجدي

علامة البروج هذه محددة للغاية وقوية وجريئة، إنهم ممتازون في الحفاظ على الهدوء والصبر حتى في أكثر المواقف إرهاقًا. لذلك ، عندما يكون رئيسهم غاضبًا ويتنفس أمامهم  ، فإن لديهم القدرة على عدم الاستجابة على الإطلاق ، والبقاء هادئين ، وعدم الانهيار أيضًا، لا يزال بإمكانهم التفكير بشكل مباشر وحل المشكلات المطروحة، عادة ما تنظر علامة البروج هذه إلى الإيجابيات والسلبيات وبعد ذلك فقط تتخذ خطوة.

- برج العذراء

أفراد برج العذراء تحليليون وعمليون ويتم فرزهم في العديد من الجوانب، إنهم مثاليون ، وإذا كان رئيسهم غاضبًا منهم ، وأظهر غضبهم ، فلن يتفاعلوا، سيبقون هادئين ومتماسكين حتى لو غضبوا في رؤوسهم، لديهم القدرة على اتخاذ قرارات عقلانية في أصعب المواقف.

-برج الميزان

تعتبر علامة البروج هذه مثالية في تحقيق التوازن لأنها تحلل بعمق جميع جوانب المشكلة، يمكنهم إدارة أصعب الرؤساء وعدم اتخاذ قرارات حمقاء أبدًا.

- برج الدلو

برج الدلو لديه عقل نشط للغاية وهم جيدون في التحكم في عواطفهم في أصعب السيناريوهات وأكثرها كآبة، إنهم يخسرون الأمر على رئيسهم فقط عندما يتم تجاوز خط ولكنهم بخلاف ذلك يكونون رائعين في الهدوء والتماسك عندما يكون رئيسهم غاضبًا.

يمكن تصنيف الحمل والجوز والحوت كأشخاص نفد صبرهم في مواقف معينة، لا يمكنهم تحمل الصراخ على وجه الخصوص عندما لا يكون ذنبهم،  لذا أمام رئيس غاضب ، يمكنك أن تتوقع دموعًا من الغضب أو مباراة صراخ أو بعض الدوس.

المصدر: timesofindia.

 

 

الهدوء الصبر الأبراج الأكثر هدوء ا عندما يكون المدير غاضب ا برج الجدي برج العذراء برج الميزان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكاية كنز من الذهب تمتلكه مصر.. يوفر مليارات الدولارات للدخل القومي

دون شرط جزائي|كولر يرحل عن الأهلي والخطيب يرفض نجم الزمالك

إكرامي: مهر بنتي من رمضان صبحي تعدى 6 ملايين دولار

رسميًا| نقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد مجانًا على القنوات المفتوحة.. التردد والتفاصيل

يحدث في هذه الحالة.. روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن انهيار الدولار الأمريكي

نجم الأهلي يفجر مفاجأة مدوية عن انتقال رمضان صبحي للزمالك

تصل لـ 465 جنيها.. حوافز إضافية وزيادة بأجور المعلمين وأعضاء هيئة التدريس

مقلب على كيف ستات مصر|تفاصيل وقوع ياسمين عز في فخ رامز جلال

موضوعات متعلقة

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بسبب بطانة الفستان| شاهد

نشرة المرأة والصحة| عصير رمضاني يسبب مرضا خطيرا..تحذير من وضع الثوم في برطمان بالزيت

نشرة المرأة والصحة| هاني الناظر يقدم نصائح ضرورية قبل رمضان..هذه الأطعمة يجب تجنبها في رمضان

بالأحمر الناري.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الإطلالة

طريقة عمل كفتة بصوص الكريمة والليمون|بأسهل الخطوات

هذه الأطعمة يجب تجنبها في رمضان| احترس

تمنع الجلطات الدموية.. هاني الناظر يقدم نصائح ضرورية قبل رمضان

تناول القهوة يحميك من مرض شائع

ترشيحاتنا

إسرائيل تغلق كافة شوارع القدس لهذا السبب

أفضل صيغة للصلاة على النبي .. ينفرج بها كل ضيق وتعسير وتنال بها الخيرات

مصطفى بكري يشارك في الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين |صور

بدوري أبطال إفريقيا.. مارسيل كولر يجهز مفاجأة في مواجهة الأهلي والقطن

إقبال متزايد خلال الساعة الأولى من فتح باب التسجيل في عمومية الصحفيين

بث مباشر.. صلاة الجمعة الأخيرة من شعبان في رحاب الحرمين الشريفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أبراج هي الأكثر هدوءًا عندما يكون المدير غاضبًا

بينها السعودية والجيزة.. أعظم 50 مكانا حول العالم

في يومه العالمي| النوم أقل من 7 ساعات “قاتل صامت”.. واحذر من هذه الرياضات قبله

طريقة عمل بسكوت مالح بالزعتر.. مذاق لا يقاوم

فيديو

بمشاركة مؤسسة أبو العينين .. تفاصيل انطلاق مبادرة كتف في كتف

مسلسل المداح3 .. حمادة هلال يواجه سحر لوسي ومفاجآت في أبطال العمل «فيديوجراف»

الكيلو بـ 130 جنيها.. أسعار اللحوم التشادية وأماكن بيعها

اعترافات صادمة للمتهمين بـ سرقة فيلا محمد صلاح بالتجمّع .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ