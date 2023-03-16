تمنع الجلطات الدموية.. هاني الناظر يقدم نصائح ضرورية قبل رمضان

أيام قليلة ويحل شهر رمضان الكريم، ومع حلوله يتبع العديد من الأشخاص بعض العادات الغذائية الخاطئة التي تؤثر على الجسم بالسلب و تعرضه للعديد من المشاكل الصحية.

كشف الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، عن بعض النصائح التي لابد من مراعاتها خلال شهر رمضان.

كتب الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي :"بفكر حضراتكم في رمضان نبدأ الافطار دائما بشوربة ساخنة وليس بماء او عصير او مياه غازية باردة لان سخونة الشوربة بتساعد علي تدفق الدم للمعدة مما يساعد علي قيامها بعملها بشكل جيد."

تابع:" نقلل من المخللات ونكثر من السلاطة الطازجة ونضيف الليمون للسلاطة وليس للشوربة الساخنة لان الحرارة بتكسر فيتامين سي ونقلل من الحلويات المسكرة ونكثر من الفاكهة الطازجة."

أضاف:"نشرب كل ساعة كوب ماء من الافطار وحتي السحور علشان نمنع جفاف الجلد ونمنع كمان تكون الجلطات الدموية وتكون حصوات الكلي …واجمل شئ نمشي بعد التراويح نصف ساعة يوم بعد يوم ."

