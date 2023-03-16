عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تمنع الجلطات الدموية.. هاني الناظر يقدم نصائح ضرورية قبل رمضان

هاني الناظر
هاني الناظر

أيام قليلة ويحل شهر رمضان الكريم، ومع حلوله يتبع العديد من الأشخاص بعض العادات الغذائية الخاطئة التي تؤثر على الجسم بالسلب و تعرضه للعديد من المشاكل الصحية.

txt

احذر.. علامات شائعة تنذر بـ النوبة القلبية| تعرف عليها

txt

علامة في العين تنذر بالإصابة بـ السكتة الدماغية

كشف الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، عن بعض النصائح التي لابد من مراعاتها خلال شهر رمضان.

كتب الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي :"بفكر حضراتكم في رمضان نبدأ الافطار دائما بشوربة ساخنة وليس بماء او عصير او مياه غازية باردة لان سخونة الشوربة بتساعد علي تدفق الدم للمعدة مما يساعد علي قيامها بعملها بشكل جيد."

تابع:" نقلل من المخللات ونكثر من السلاطة الطازجة ونضيف الليمون للسلاطة وليس للشوربة الساخنة لان الحرارة بتكسر فيتامين سي ونقلل من الحلويات المسكرة ونكثر من الفاكهة الطازجة."
أضاف:"نشرب كل ساعة كوب ماء من الافطار وحتي السحور علشان نمنع جفاف الجلد ونمنع كمان تكون الجلطات الدموية وتكون حصوات الكلي …واجمل شئ نمشي بعد التراويح نصف ساعة يوم بعد يوم ."
 

رمضان شهر رمضان هاني الناظر هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية حصوات الكلى الجلطات الدموية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استنى متبعش.. تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم بمصر

رأسه بـ قرنين .. سبب مفاجئ لـ وفاة يمني عمره 140 عامًا

صور فاضحة لأمي على تليفون جوزي.. شابة أمام محكمة الأسرة: بيخونوني وأنا نايمة على وداني

زوجة نجم الإسماعيلي تأسر القلوب بأناقتها .. شاهد

اختفاء 2.5 طن يورانيوم طبيعي من ليبيا.. أحمد موسى: خبر هيقلب الدنيا

بدأ في تسويقه .. نجم الأهلي يقترب من الرحيل رسميًا

15 % زيادة على المرتبات والمعاشات من أول أبريل.. اعرف هتزيد كام

كولر يصدم الأهلي ويرفض طلب إدارة النادي

موضوعات متعلقة

طريقة عمل كباب الدجاج في البيت| جديد وغير تقليدي

احذر.. علامات شائعة تنذر بـ النوبة القلبية| تعرف عليها

سعر فستان الأميرة سلمى في عقد قران شقيقتها إيمان| لن تتخيل

بفستان راقي.. إطلالة الملكة رانيا في عقد قران ابنتها

غير متوقع.. سعر فستان خطيبة ولي العهد الأردني في عقد قران الأميرة إيمان

رضوى الشربيني ومفيدة شيحة.. تعليقات صادمة على تصرف زوجة حسن شاكوش

بملابس لافتة.. ياسمين عز تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

طريقة عمل الخبز الشامي بأسهل الخطوات

ترشيحاتنا

أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس اليوم

أفضل علاج للوسواس القهري مجرب .. أدركه بـ 4 آيات

محمد العريان: الاحتياطي الفيدرالي فشل بإبطاء وتيرة التشديد النقدي في الوقت المناسب

24 شعبان .. أدعية تغفر ذنوبك وتشرح صدرك وتريح قلبك

بعد "العقب".. مصر تستضيف اجتماعا خماسيا آخر بمدينة شرم الشيخ

زلزال عنيف بقوة 7 ريختر يضرب جزر كرماديك في نيوزيلندا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذه الأطعمة يجب تجنبها في رمضان| احترس

تمنع الجلطات الدموية.. هاني الناظر يقدم نصائح ضرورية قبل رمضان

تناول القهوة يحميك من مرض شائع

احذر التعامل معهم .. هذه الأبراج الأكثر غرورا وتباهيا بأنفسهم

فيديو

تصدر التريند من أولها.. تفاصيل مسلسل محمد رمضان جعفر العمدة.. وقنوات العرض/فيديوجراف

عاجل..خبير يتوقع وقوع زلزال مدمر في اسرائيل ورسالة صادمة من العالم الهولندي

احذر الحج بهذه الطريقة | غرامة 3 ملايين جنيه

«اتجوز سوسن بدر صديقة والدته».. من هو نجل ناهد فريد شوقي؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ