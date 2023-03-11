علامة في العين تنذر بالإصابة بـ السكتة الدماغية

تحدث السكتة الدماغية بسبب نقص تدفق الدم الكافي إلى الأنسجة الموجودة في الجزء الأمامي من العصب البصري، الحالة خطيرة ولكن يمكن علاجها إذا تم تشخيصها مبكرًا ومع ذلك ، فإنه قد ينذر بخطر الإصابة بسكتة دماغية أكثر خطورة ، كما يحذر هارفارد هيلث.

يمكن أن تؤدي هذه العوائق إلى تغييرات مفاجئة في الرؤية مثل الضبابية أو المناطق المظلمة أو الظلال، علامة أخرى مهمة هي أنه عندما تحدث سكتة دماغية ، فإنها تحدث دائمًا في عين واحدة فقط.



خطر فقدان البصر

وفقًا للبيانات ، تعود الرؤية بنسبة 80 بالمائة من الوقت في حالة حدوث انسداد أقل خطورة في الشرايين الأصغر. ومع ذلك ، إذا تأخر العلاج ، فقد يكون له عواقب وخيمة على الرؤية بسبب نقص تدفق الدم إلى الأنسجة الموجودة في الجزء الأمامي من العصب البصري ، وعندما ينقطع العصب البصري تمامًا عن الإمداد بالمغذيات والأكسجين ، يمكن أن يتلف الأنسجة العصبية ، مما قد يؤدي إلى فقدان البصر.

وفقًا لموقع جامعة بنسلفانيا ، يلاحظ معظم المصابين بسكتة دماغية فقدان البصر في عين واحدة عند الاستيقاظ في الصباح، يرتبط فقدان الرؤية هذا بعدم وجود ألم بالنسبة لنوع فقدان البصر ، يوضح الموقع أن بعض الأشخاص يلاحظون منطقة مظلمة أو ظلًا في رؤيتهم يؤثر على النصف العلوي أو السفلي من مجالهم البصري، تشمل الأعراض الأخرى فقدان التباين البصري بالإضافة إلى حساسية الضوء.

من هو الأكثر عرضة للخطر؟

وفقًا لـ Penn Medicine ، فإن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة ويتناولون أيضًا عقار الفياجرا هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض ، على الرغم من أن الرابط لم يتم فهمه جيدًا حتى الآن، يجب أن تدخل الألياف العصبية التي تنتقل إلى الدماغ ونزولاً إلى العصب البصري العين من خلال ثقب أو فتحة تُعرف بالثقبة البصرية، إذا كانت ثقبة الشخص أصغر من المتوسط ​​، فقد يتسبب ذلك في ازدحام الأعصاب البصرية.

التشخيص السريع للشفاء الناجح

يجب على الأشخاص الذين يصابون بفقدان مفاجئ في الرؤية مراجعة خبير صحي على وجه السرعة، من الناحية المثالية ، يجب تشخيص السكتة الدماغية في غضون أربع ساعات لإخراج الجلطة عن طريق تدليك العين.

المصدر:timesofindia