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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صديقة عمري.. إيمي سمير غانم تخطف الأنظار برفقة يسرا اللوزي

إيمي سمير غانم ويسرا
إيمي سمير غانم ويسرا اللوزي

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة برفقه الفنانة يسرا اللوزي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلقت إيمي سمير غانم كاتبة: “الحمد لله اخيرا شفت صديقة عمري بحبك يا لوزي”.

وما زالت الفنانة إيمي سمير غانم متعلقة بحالة الحزن التي انتابتها فور رحيل والدها الفنان سمير غانم، ولحقته والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، خلال أيام قليلة. 

وتحرص إيمي سمير غانم على نشر صور وفيديوهات لوالديها بصفة مستمرة على حسابها بتطبيق إنستجرام، ورغم استقبلها طفلها الأول فادي، إلا أن عادتها لم تنقطع. 

وظهرت إيمي سمير غانم في مناسبات عديدة قبل الولادة، منها حضور العروض الخاصة لفيلم زوجها الفنان حسن الرداد، “تحت تهديد السلاح” في مصر وخارجها. 

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