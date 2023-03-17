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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رئيس المحلة يوجه بإزالة 4 حالات تعد لمخالفة البناء قانونيا

تعديات ومخالفات بناء
تعديات ومخالفات بناء الغربية

تابع اللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى حملات إزالة التعديات على المباني المخالفة  والأراضى الزراعية في المهد  ، بالتنسيق مع القيادات الأمنية والشرطية و تحت إشراف المهندس سامى حاتم و المهندس صلاح حشيش نواب رئيس المدينة ،وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية.

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كما شهدت الحملات إزالة عدد 4حالات تعدى لمخالفات البناء بالوحدات المحلية لقرى الجابرية والشهيدي ومحلة حسن .


كما تم  تنفيذ  إزالة شدات خشبية  ؛ لصب سقف دور ثاني علوى علي مساحة 140متر  ، بالإضافة إلي إزالة تعدي علي الأرض الزراعية ، لبناء سور بالبلوك ،حول مساحة1 فدان بالطريق الدولي نطاق وحدة الجابرية .

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كما تم تنفيذ إزالة شدات خشبية  ؛ لصب سقف  دور أرضي علي مساحة  130متر بنطاق الوحدة المحلية بالشهيدي .
وإزالة شدات خشبية داخل الحيز العمر اني ؛ لصب سقف دور ثالث علوى علي مساحة 80 متر بقرية الحوامدية التابعة لوحدة محلة حسن .

وأكد  رئيس المدينة ، على تواصل إزالة كافة التعديات والقضاء على مظاهر البناء العشوائى والمخالفات وتطبيق القانون تجاه المخالفين.

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