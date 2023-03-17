رئيس المحلة يوجه بإزالة 4 حالات تعد لمخالفة البناء قانونيا

تابع اللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى حملات إزالة التعديات على المباني المخالفة والأراضى الزراعية في المهد ، بالتنسيق مع القيادات الأمنية والشرطية و تحت إشراف المهندس سامى حاتم و المهندس صلاح حشيش نواب رئيس المدينة ،وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية.



كما شهدت الحملات إزالة عدد 4حالات تعدى لمخالفات البناء بالوحدات المحلية لقرى الجابرية والشهيدي ومحلة حسن .



كما تم تنفيذ إزالة شدات خشبية ؛ لصب سقف دور ثاني علوى علي مساحة 140متر ، بالإضافة إلي إزالة تعدي علي الأرض الزراعية ، لبناء سور بالبلوك ،حول مساحة1 فدان بالطريق الدولي نطاق وحدة الجابرية .

كما تم تنفيذ إزالة شدات خشبية ؛ لصب سقف دور أرضي علي مساحة 130متر بنطاق الوحدة المحلية بالشهيدي .

وإزالة شدات خشبية داخل الحيز العمر اني ؛ لصب سقف دور ثالث علوى علي مساحة 80 متر بقرية الحوامدية التابعة لوحدة محلة حسن .

وأكد رئيس المدينة ، على تواصل إزالة كافة التعديات والقضاء على مظاهر البناء العشوائى والمخالفات وتطبيق القانون تجاه المخالفين.

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