وكيل الأوقاف سابقا: الصدقة تبعث الرحمة والتكافل المجتمعي ونزع الغل من القلوب

تحدث الشيخ محمد عيد الكيلاني، وكيل وزارة الأوقاف سابقا، عن الصدقة وفضلها، قائلا: رمضان شهر الخير والجود والكرم، ورسول الله كان أجود بالخير من الريح المرسلة في شهر رمضان.



ونوه محمد عيد الكيلاني خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية "هند النعساني" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، بأن الزكاة تختلف عن الصدقة، لكونها فرضا وركنا من أركان الإسلام بينما الصدقة نافلة، وهي إنفاق قدر معلوم من الأموال تقربا إلى الله عز وجل.



واستشهد بقول الله تعالى :"خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا"، مشددا على أن الصدقة تزكي النفس وتطهر المال.



ولفت إلى أن الصدقة تبعث عاطفة الصدقة داخل قلب المؤمن، وهي تبعث إلى بث الرحمة والتكافل المجتمعي ونزع الغل من القلوب.

