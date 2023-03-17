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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

أستاذ علم اجتماع: الرئيس أعطى المرأة اهتماما بتواجدها في المناصب التنفيذية والتشريعية

الدكتورة سامية خضر
الدكتورة سامية خضر صالح

قالت الدكتورة سامية خضر صالح، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن المرأة المصرية لها قدرات لم تكن واضحة في مراحل سابقة، والفضل للقيادة السياسية متمثلة في رئيس الجمهورية الذي أعطى للمرأة اهتماما كبيراً واهتم بتواجدها في المناصب التنفيذية والتشريعية، وكذلك الاهتمام بها في جميع المستويات الأخرى، مؤكدة أنه إذا لم يكن هناك سيدات متفتحات قادرة على تحمل المسئولية فلن يكون هناك تنمية حقيقية في الدولة.


جاء ذلك خلال الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان، "نون النسوة.. المرأة المصرية كلمة سر الجمهورية الجديدة "، وذلك بمناسبة يوم المرأة المصرية وفي إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة المدرجة ضمن الحوار الوطني.


وأشارت خضر، إلى أن وجود المرأة مهم في المستويات المختلفة، فهي تهتم بالتفاصيل في كل الموضوعات، وهو ما يفيد في الكثير من المجالات خاصة في مجال التقاضي، والذي يحتاج إلى دراسة وفحص جيد للقضايا من جوانب قد تنظر المرأة لها عن غيرها.


وقالت إن المرأة تقلدت مناصب عديدة قديما وحديثا مثل المرأة العمدة والمرأة المأذون والمرأة الضابط.

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