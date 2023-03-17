عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يطالب بدعم أوكرانيا بالذخائر

صدى البلد

طلب الاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء بإرسال ذخائر إلى أوكرانيا بقيمة مليار يورو، اليوم الجمعة، وأرسلت الدول الأعضاء مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بمليارات الدولارات منذ العملية الروسية.

ويتزامن هذا الطلب مع تصريحات مسؤولون أوكران، بنقص الذخيرة الذي تسبب في مشكلة لهم، بالتزامن مع اشتعال المعارك حول مدينة باخموت.

 واستولت القوات الروسية بقيادة مجموعة فاجنر العسكرية على الجزء الشرقي من المدينة لكنها فشلت حتى الآن في حصارها.

الخارجية تؤكد زيارة الرئيس الصيني لـ روسيا الأسبوع المقبل

وكان قد قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الجمعة، إنه يجب على الرئيس الصيني شي جين بينغ أن يستغل زيارته إلى موسكو لتشجيع الرئيس فلاديمير بوتين على سحب القوات الروسية من أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة رويترز.

وقال المتحدث: “إذا كانت الصين تريد أن تلعب دورا جديا في إعادة السيادة لأوكرانيا، فإننا سنرحب بالتأكيد بذلك”.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بند في عقد كولر يعطي للأهلي حق فسخ العقد..والخطيب يرفض نجم الزمالك

فيديو يظهر لأول مرة.. حسن شاكوش ينفعل بشدة في حفل زفافه على المعازيم

يحمل شنطة حريمي.. ظهور صادم لـ نجل راغب علامة والجمهور يسخر من اطلالته

بعد ارتباطه بتدريب الزمالك.. موسيماني يلمح إلى وجهته المقبلة

إحياء مشروع قديم.. الحكومة الإيطالية تصدر مرسوما بشأن السفن القادمة من قناة السويس

كولر تراجع عن استبعاد صاحب الخبرة.. مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام القطن

فيفا يوجه صدمة مدوية لـ موسيماني مع أهلي جدة.. تفاصيل

نجم الأهلي يفجر مفاجأة مدوية عن انتقال رمضان صبحي للزمالك

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يصل استاد القاهرة لحضور احتفالية مبادرة "كتف في كتف".. فيديو

بث مباشر| الرئيس السيسي يشهد احتفالية كتف في كتف بإستاد القاهرة الدولي

قرار خطير .. المحكمة الجنائية الدولية تصدر أمر اعتقال ضد بوتين

أمين الأعلى للنيابة الإدارية : سعداء بتأمين انتخابات نقابة الصحفيين

وزراء الشباب والرياضة العرب يجتمعون في جدة .. تفاصيل

الجيش الإسرائيلي يخرق الخط الأزرق الحدودي مع لبنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة صادمة .. حمية غذائية شهيرة تقودك للإصابة بأمراض مزمنة

طريقة عمل كفتة السمك.. جديدة وغير تقليدية

سفير الأرجنتين يفتتح معرض السينما.. ذاكرة مكان بـ مهرجان الإسماعيلية الدولى

في اليوم العالمى للنوم .. معلومات لن تصدقها عن الجاثوم

فيديو

تغيير مواعيد امتحانات الثانوية العامة.. اعرف الحقيقة

جفاف وفيضانات تضرب العالم| ماذا يحدث؟

أعلى شهادة في البنوك.. تفاصيل سعر الفائدة ومدتها

فيديو يظهر لأول مرة.. حسن شاكوش ينفعل بشدة في حفل زفافه على المعازيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ