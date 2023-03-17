بمليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يطالب بدعم أوكرانيا بالذخائر

طلب الاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء بإرسال ذخائر إلى أوكرانيا بقيمة مليار يورو، اليوم الجمعة، وأرسلت الدول الأعضاء مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بمليارات الدولارات منذ العملية الروسية.

ويتزامن هذا الطلب مع تصريحات مسؤولون أوكران، بنقص الذخيرة الذي تسبب في مشكلة لهم، بالتزامن مع اشتعال المعارك حول مدينة باخموت.

واستولت القوات الروسية بقيادة مجموعة فاجنر العسكرية على الجزء الشرقي من المدينة لكنها فشلت حتى الآن في حصارها.

وكان قد قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الجمعة، إنه يجب على الرئيس الصيني شي جين بينغ أن يستغل زيارته إلى موسكو لتشجيع الرئيس فلاديمير بوتين على سحب القوات الروسية من أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة رويترز.

وقال المتحدث: “إذا كانت الصين تريد أن تلعب دورا جديا في إعادة السيادة لأوكرانيا، فإننا سنرحب بالتأكيد بذلك”.

