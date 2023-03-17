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إلهام أبو الفتح
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برلمان

برلماني عن إنشاء شركة المصريين بالخارج للاستثمار : تحقق مكاسب عدة

النائب ايهاب منصور
النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

علق النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، علي حديث وزيرة الهجرة عن  فكرة إنشاء شركة للمصريين بالخارج لإستثمار مدخراتهم، قائلا “ خطوة جيدة ندعمها وستحقق الكثير من المكاسب حال تنفيذها”.

جلسات حوار لسماع المقترحات 

ونوه “ منصور” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، إلي أهمية عقد جلسات حوار والاستماع للآراء مع ممثلي المصريين الخارج من رجال الأعمال وغيرهم، حتي يتم إيضاح نقاط القوة والضعف و بعض المقترحات التي يرغبوا في تطبيقها، فضلا عن المعوقات التي قد تواجههم وكيفية حلها.

كما أشار وكيل لجنة القوى العاملة، إلي أن إعداد استراتيجية واضحة لهذه الشركة، وتحديد المجالات الإستثمارية ذات الأهمية القصوي علي الصعيد الدولي، أو حتي بناء علي خبرات المصريين بالخارج في معرفة جوانبها وكيفية الإدارة، فإن هذه العوامل تفرز جدوى كبري لإنشاء الشركة، معقبا “ لابد أن نتجنب أي نوع من التعثر ونضع استراتيجية تستهدف جذب المصريين بالخارج لإستثمار أموالهم”.

واستطرد النائب : كما أن تحويلات المصريين بالخارج مصدر رئيسي من مصادر النقد الأجنبي والتي تخطى عائدها 30 مليون دولار، لذا فإن هذه الجهود تدعم زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة.

وعن المجالات الممكن الاستثمار فيها، نوه البرلماني، إلي إنه تواصل في وقت سابق من بعض المواطنين العاملين بالخارج  الذين ظهرت رغبتهم في الاستثمار في استصلاح الأراضي وتشييد وحدات سكنية.

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وأعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاتفاق على إطلاق "شركة المصريين بالخارج للاستثمار" وتسمية أعضاء مجلس التأسيس، حيث التقت نخبة من أبرز المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، بمشاركة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وخبير صندوق النقد الدولي السابق، وحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والسفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات.

استهلت السفيرة سها جندي  الاجتماع الذي دعت له لمجموعة النواة المؤسسة لشركة استثمار المصريين بالخارج بأهمية تنفيذ المشروع الوطني لإنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج والتي تعد أحد أبرز مطالبهم سواء من كبار المستثمرين الذين استجابوا لطلب المشاركة في التأسيس، أو صغار المستثمرين الراغبين في الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها.

وقالت وزيرة الهجرة إن الشركة يديرها بالكامل المصريين بالخارج من المستثمرين أصحاب الخبرات المتميزة في مجالات المال والأعمال، والذين يديرون شركات عالمية حققت نجاحًا في السوق المصري.

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